سحر مفعول قطعة الفحم لتبييض الأسنان من الأصفرار والجير نهائيا لاسنان بيضاء كاللؤلؤ

تبييض الأسنان من أكثر الأمور التي يهتم بها كل شخص سواء الرجال أو السيدات كبار أو صغار فهي من أكثر الأشياء التي لها تأثير كبير جدا علي شكل الوجه، حيث أن الأسنان الصفراء تؤثر تأثير سلبي عند الإبتسامة أو عند التحدث مع الآخرين فهي تجعل الشخص يشعر بالخجل فقد توجد بعض العوامل التي تؤثر على لون الأسنان وتجعلها باللون الأصفر، ومن ضمن هذه العوامل هي كثرة التدخين أو كثرة تناول مشروب الشاي أو مشروب القهوة وغير ذلك الكثير من المشروبات أو بسبب عدم تنظيفها بشكل جيد ومستمر، لذلك تتراكم عليها طبقات من الجير التي تكون متراكمة على الأسنان وبينها فهذا الجير يعمل على إلتواء الأسنان وإلتهابات في اللثة، لذلك ينصح دائما بتنظيف الأسنان بشكل منتظم ومستمر حتى لا تكون باللون الأصفر ولا يوجد أي أثر للجير ولكن أحيانا قد تصل بعض الأشخاص إلى مرحلة لا يمكنهم تنظيفها وإزالة الجير أو البقع الصفراء منها، ففي هذه الحالة يفضلون الذهاب إلى مراكز التجميل لتنظيفها بشكل جيد، ولكن هذه الطرق لا تكون صحية على الأسنان لذلك من الأفضل أن نقوم بإستخدام وصفة من الوصفات الطبيعية، ومن أمثلة هذه الوصفات هي وصفة الفحم حيث أن الفحم له دور كبير في تبييضها فيجعلها ناصعة البياض في أقل من إسبوع.

مكونات وصفة الفحم لتبييض الأسنان

شريط فحم.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من بيكربونات الصوديوم.

ملعقتان كبيرتان من عصير الليمون.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من مسحوق النشا.

طريقة عمل وصفة الفحم لتبييض الأسنان