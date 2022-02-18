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عمر شويل - جدة فوائد العسل للبشرة لجميع أنواع البشرة ، فوائد العسل للبشرة يعتبر العسل من العناصر الغذائية المدهشة التي تحب أن تسمعها عن فوائده سواء من تناوله أو استخدامه كأقنعة للوجه والجسم والشعر. في الآونة الأخيرة ، ركز الباحثون بشكل جيد على العسل واكتشفوا خصائص العسل التي أذهلت العالم.

استخدامات العسل للبشرة

نجد أن للعسل فوائد للبشرة. ودخلت في صناعة الكريمات والماسكات والمستحضرات وشامبو الشعر بجميع أنواعه

العسل سهل الامتصاص للبشرة.

يرطب البشرة من الأعماق.

يستخدم كمقشر للبشرة.

يقلل من آثار الفجوات التي يسببها حب الشباب أو ندبات الجروح.

يفيد البشرة مع تقدم العمر ، مما يجعلها تبدو أكثر نضارة وشبابًا.

يعطي توهجا طبيعيا وإشراقا طبيعيا.

يرطب الجلد بشكل عام.

يساعد في تقليل ظهور تجاعيد الوجه بسبب التقدم في السن.

فوائد العسل للبشرة

يستخدم العسل كمنظف لمسام الجلد وخاصة الرؤوس السوداء التي توجد بكثرة في منطقة الأنف والذقن. كما أنه يزيل الأوساخ من المسام لاحتوائه على مضادات الأكسدة والبكتيريا ومطهر للبشرة أيضًا.

كيفية استخدامها:

نأخذ ملعقة كبيرة من العسل الصافي ونضيف إليها ملعقتين كبيرتين من زيت جوز الهند ونستخدم هذا القناع للبشرة الجافة ونفركه على البشرة ونشطفها بالماء البارد.

محاربة حب الشباب

وتتمثل خصائص العسل في احتوائه على مضادات للبكتيريا ومضادة للالتهابات مما يساعد على إزالة الدهون الزائدة عن حاجة البشرة مما يسد مسام الجلد ، وبالتالي تظهر لنا حبيبات الجلد المعروفة باسم حب الشباب.

كيف تستعمل:

يوضع العسل الصافي على المنطقة المصابة بحب الشباب لمدة ثلث ساعة ، ثم يشطف بالماء الفاتر ، ويمكن أن نضيف إليها القليل من عصير الليمون.

التقليل من آثار الجروح والندبات

ومن فوائد العسل كمطهر طبيعي أيضا للبشرة لأنه يقلل من تأثير الالتهاب ويساعد الجلد على التعافي بشكل أسرع ، كما أن مضادات الأكسدة تساعد في علاج الجرح.

كيف تستعمل:

خذي ملعقة كبيرة من العسل الخام وأضيفي إليها ملعقة زيت زيتون أو زيت جوز الهند وضعيها على الجزء المصاب وقم بالتدليك لمدة دقيقة أو دقيقتين ، سخني منشفة وضعيها على بشرتك حتى تبرد وكرريها يومياً. تعطيك نتيجة أفضل.

لتخفيف الحروق

لأكثر من أربعمائة عام ، عُرف العسل بأنه أفضل شيء لعلاج الحروق ، حيث أنه يحفز الجلد لتسريع الشفاء من خلال مضادات الالتهابات. يوفر العسل التغذية اللازمة لتنشيط الأنسجة التالفة لإصلاحها مرة أخرى وعلاج حروق الشمس أيضًا.

تقليل التجاعيد وإشراق الوجه

حيث يخلط العسل مع اللبن ويوضع لمدة ربع ساعة ويغسل بماء فاتر ويتكرر يوميا ، ولزيادة إشراق الوجه ، يتم خلط ملعقة كبيرة من العسل مع عصير الطماطم وتدلك على الوجه.