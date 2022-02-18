بيتزا البطاطس المسلوقة بدون دقيق بطريقة سهلة واقتصادية وبمذاق روعة

بيتزا البطاطس المسلوقة ، من الأكلات الإيطالية اللذيذة والشهية التي لقت إقبالاً كثيراً، حيث يقبل الكثير على تناولها في المطاعم، وحازت على شهرة كبيرة في الوطن العربي أيضاً، كما أنها يعشقها الصغار والكبار، ومحببة ومفضلة لديهم أيضاً، وتتميز بقيمتها الغذائية العالية، وبمذاقها الرائع، وبسهولة تحضيرها أيضاً، فلا تتطلب وقت ولا مجهود، بالإضافة إلى بساطة مكوناتها، فهي متوفرة في كل بيت، وتبحث ربات البيوت عبر الانترنت عن طريقة تحضيرها لكي يحضرونها لأفراد أسرتهم وإسعادهم، كما يمكنكم تجربة بيتزا البرجر وسوف تنال إعجابكم، وفيما بلي متابعينا سوف نقدم لكم من خلال موقع ثقفني طريقة عمل بيتزا البطاطس المسلوقة بكل سهولة، وبألذ الوصفات.

مكونات بيتزا البطاطس المسلوقة

تتكون بيتزا البطاطس المسلوقة من مكونات سهلة وبسيطة تكسبها مذاقها اللذيذ والشهي والمميز، وغنية بالقيمة الغذائية، ومتوفرة في كل بيت، وهي كالآتي:

حبات بطاطس صغير الحجم حوالي 65 إلى 75 جم للقطعة (الكمية حسب الرغبة).

حبات طماطم كرز مقطع شرائح.

صلصة طماطم.

جبنة موزاريلا مبشورة (ويمكنكم الاستعانة بطريقة عمل الجبنة الموزاريلا في المنزل بدلا من شرائها).

ملح.

فلفل أسود.

نشا الذرة.

بقدونس مجفف.

طريقة التحضير

قم باتباع هذه الخطوات لتحصل على طريقة عمل بيتزا البطاطس المسلوقة بخطوات سهلة وبسيطة، وبطريقة شهية، وبدون مجهود كبير، وفي وقت قصير جداً، وهي كالآتي:

نغسل البطاطس بالقشر جيدا بالماء (مع مراعاة أن يكون قشر البطاطس رقيق جدا).

ثم نضع البطاطس في حلة ونغمره بالماء، ثم نضيف إليه الملح.

ثم نضع الحلة على نار متوسطة ونغطي الحلة ونترك البطاطس حتى ينضج.

بعد ذلك نرفع البطاطس من على النار بعد نضجه، ثم نصفيه جيدا من الماء.

ثم نفرد ورقة خبز ونرش عليها القليل من النشا.

ثم نضع البطاطس فوق النشا، ثم نضغط على حبات البطاطس بفنجان صغير أو طبق مع وضع قطعة صغيرة من ورق الخبز فوق البطاطس عند الضغط عليها، ثم إزالتها.

بعد ذلك نرش القليل من النشا فوق كل حبة بطاطس.

ثم نضع مقلاة على نار هادئة وندهنها بالزيت ونتركها تسخن.

ثم نضع فيها حبات البطاطس، وعندما تكتسب لونا ذهبيا من أسفل نقلبها على الجهة الثانية.