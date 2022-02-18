نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المكرونة البشاميل من المطبخ المصري بكل طرق والاسرار الخفية للمطبخ المصري في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعتبر البشاميل من المأكولات التي يقبل على تناولها الكثير من الأشخاص، فيتم تحضيرها بخطوات سهلة وسريعة وتبحث الكثير من السيدات عن الخطوات المتبعة في تحضير البشاميل ومن خلال مقالنا التالي سيتم التعرف على خطوات تحضير البشاميل.

طريقة تحضير البشاميل:

يتم تحضير البشاميل بمقادير بسيطة وغير مكلفة على الإطلاق وإليكم في السطور الآتية المقادير:

كأس من الدقيق.كأس من الحليب البودرة.كأسان من المياه.نصف كأس من الزيت.جوزة الطيب.مكعب من مرقة الدجاج.هيل.ملح.فلفل أسود.

خطوات التحضير:

يتم تحضير البشاميل بخطوات بسيطة للغاية وتلك الخطوات تكمن في التالي:

الحصول على الخلاط الكهربائي ويتم إضافة المياه فيه.

ثم يتم إضافة اللبن البودرة والدقيق والزيت وجوزة الطيب ومكعب المرقة والهيل والملح والفلفل الأسود.

ثم يتم خلط جميع المقادير لحين أن تختلط جيدًا.

بعد ذلك يتم وضع الخليط في إناء ثم يتم رفعه على النار الهادئة مع الاستمرار في التقليب للحصول على خليط كريمي.

خطوات التحضير:

الحصول على إناء ويتم وضع فيه السمن لحين أن يذوب.

بعد ذلك يتم إضافة الدقيق ويتم التقليب لحين أن يتغير لونه إلى الذهبي.

القيام بإضافة اللبن بالتدريج مع الاستمرار في التقليب ثم يتم إضافة جوزة الطيب والملح والفلفل الأسود.

القيام بإضافة البيضة ومرق الدجاج مع الاستمرار في التقليب لحين الحصول على قوام متماسك.

مقادير تحضير المكرونة بالبشاميل:

نصف كيلو من المكرونة. ربع كيلو من اللحم المفروم. بصلة مبشورة. ثمرة من الفلفل الأخضر. كأسين من اللبن. ثلاثة ملاعق من الدقيق. بيضتان. ملح. فلفل أسود. زنجبيل. قرفة. كأس من الجبنة الموتزاريلا المبشورة.

خطوات التحضير: