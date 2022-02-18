نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل الكب كيك الخفيف بالمنزل بمكونات بسيطة ومتوفرة في أغلب البيوت في المقال التالي
الكب كيك الخفيف ، من أسهل وألذ الوصفات التي يمكن إعدادها في المنزل والتي تتميز ببساطة مكوناتها، كما أن الكب كيك من الحلويات التي يمكن تزيينها بالعديد من أنواع الصوصات اللذيذة والمميزة حسب الرغبة مثل صوص النوتيلا أو الكراميل.
كما يوجد العديد من الوصفات المميزة واللذيذة الأخرى التي يمكن إعدادها في المنزل بكل سهولة مثل طريقة عمل أصابع الجبنة المقلية وأيضا بيتزا التوست بعيش التوست وكذلك كيكة الهوهوز اللذيذة وسنتعرف فيما يلي في هذا المقال من خلال موقع ثقفني على طريقة عمل الكب كيك الخفيف.
مكونات الكب كيك الخفيف
تتكون هذه الوصفة من مكونات متوفرة في أغلب البيوت وليست مكلفة ومكوناتها كالتالي:
- ملعقة صغيرة من الفانيليا.
- عدد ٤ بيضات.
- كوب وثلث من السكر البودرة.
- ثلاث ملاعق كبار من الزبدة بدرجة حرارة الغرفة.
- ثلثي كوب من الحليب.
- ثلثي ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.
- كوبين من الدقيق.
- رشة من الملح.
طريقة التحضير
سنتعرف فيما يلي في هذا المقال من خلال موقع ثقفني على طريقة عمل الكب كيك الخفيف في المنزل ويتك إعداده بواسطة المضرب الكهربائي وطريقة تحضيره كالتالي:
- نقوم بخلط الأربع بيضات مع ملعقة الفانيليا بواسطة المضرب الكهربائي حتى يتضاعف حجم الخليط.
- ثم نقوم بإضافة السكر البودرة بالتدريج إلي الخليط.
- ونستمر في الضرب بواسطة المضرب حتي يصبح قوام الخليط كريمي وباللون الأبيض.
- ثم بعد ذلك نقوم بإضافة كمية الزبدة بالتدريج على خمس مراحل ونستمر فى الضرب حتى تتجانس جميع المكونات.
- ثم بعد ذلك نقوم بإضافة الحليب بالتدريج كذلك للخليط مع استمرار الضرب بالمضرب.
- وبعدما تتجانس جميع المكونات مع بعضها البعض وتصبح مزيجا واحدا نقوم بخلط الدقيق مع رشة الملح والبيكنج بودر ونضيفهم للخليط بالتدريج على مرحلتين.
- ونقلب الدقيق مع الخليط بالملعقة حتي تمتزج وتتجانس كل المكونات.
- ثم بعد ذلك نقوم بصب خليط الكب كيك في الأكواب المخصصة لذلك وندهن الأكواب بالزبدة.
- ثم ندخل الكب كيك في الفرن على درجة حرارة ١٨٠ درجة مئوية ويكون الفرن مسخن مسبقا.
- وبعدما تتم تسويته نقوم بإخراجه ونتركه حتى تبرد.
- ثم يكون بعد ذلك جاهز للأكل وبالهناء والشفاء.
- كما يمكن تزيينه بالعديد من أنواع الصوصات مثل صوص الشوكولاتة البيضاء أو النوتيلا أو الكراميل.
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