طريقة عمل الكب كيك الخفيف بالمنزل بمكونات بسيطة ومتوفرة في أغلب البيوت

الكب كيك الخفيف ، من أسهل وألذ الوصفات التي يمكن إعدادها في المنزل والتي تتميز ببساطة مكوناتها، كما أن الكب كيك من الحلويات التي يمكن تزيينها بالعديد من أنواع الصوصات اللذيذة والمميزة حسب الرغبة مثل صوص النوتيلا أو الكراميل.

كما يوجد العديد من الوصفات المميزة واللذيذة الأخرى التي يمكن إعدادها في المنزل بكل سهولة مثل طريقة عمل أصابع الجبنة المقلية وأيضا بيتزا التوست بعيش التوست وكذلك كيكة الهوهوز اللذيذة وسنتعرف فيما يلي في هذا المقال من خلال موقع ثقفني على طريقة عمل الكب كيك الخفيف.

مكونات الكب كيك الخفيف

تتكون هذه الوصفة من مكونات متوفرة في أغلب البيوت وليست مكلفة ومكوناتها كالتالي:

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

عدد ٤ بيضات.

كوب وثلث من السكر البودرة.

ثلاث ملاعق كبار من الزبدة بدرجة حرارة الغرفة.

ثلثي كوب من الحليب.

ثلثي ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

كوبين من الدقيق.

رشة من الملح.

طريقة التحضير

سنتعرف فيما يلي في هذا المقال من خلال موقع ثقفني على طريقة عمل الكب كيك الخفيف في المنزل ويتك إعداده بواسطة المضرب الكهربائي وطريقة تحضيره كالتالي: