طريقة صبغ الحواجب بني في البيت بالتفصيل وكيف اخلي لون حواجبي بني فاتح

يبحث الكثير من النساء على طريقة صبغ الحواجب بني، وذلك لما في هذا اللون من جاذبية خاصة تعمل على إظهار العينين بطريقة جميلة، مع زوال ما يكون من شعيرات بيضاء على الحاجبين قد تعمل على غضب بعض السيدات، وهناك من النصائح اللازمة لهذا الصبغ واحتياطات يجب الأخذ بها في التلوين حتى تحصل السيدة أو الفتاة على ما تحتاج إليه بدون تلف أو حدوث أي ضرر للحاجب وللبشرة عموما.

طريقة صبغ الحواجب بني

اخلطي مقدار من الصبغة المخصصة لتلوين الحواجب باللون البني مع قليل من الماء الفاتر كي تحصلين على طريقة صبغ الحواجب بني.

قومي بالتلوين عن طريق فرشة حواجب مخصصة لذلك أو فرشاة أسنان صغيرة.

يتم التلوين أو الصبغ من بداية الحاجب من الأمام ويتجه تدريجيا وبحرص إلى الوسط ثم النهاية.

عند الصبغ يحب دهن منطقة فوق العينين بجانب الحاجب من أعلى واسفل بالفازلين حتى لا تتعرض للتلوين.

يجب أن يترك اللون على الحاجب مدة لا تزيد عن 10 دقائق.

كيف اخلي لون حواجبي بني فاتح

التحكم في صبغ الحواجب باختيار اللون البني الفاتح أو الغامق يكون عن طريق تحديد المدة التي يتم فيها بقاء اللون على الحاجب، فإذا أرادات السيدة الحصول على اللون الفاتح فإنها في هذه الحالة تقوم بترك الصبغة مدة لا تزيد من 5 دقائق ثم يشطف جيدا بالماء الفاتر، كما يمكن أيضا التحكم في درجة اللون عن طريق إضافة قليل من الليمون على المادة، حيث يعمل الليمون على تفتيح لون الصبغة بشكل واضح.

نصائح متبعة في صبغ الحواجب في البيت

يجب أن يتلاءم لون الصبغ الخاص بالحاجبين مع لون شعر السيدة أو المرأة.

توافق اللون مع ما تكون عليه بشرة الفتاة من بيضاء أو قمحاوية وما إلى ذلك.

يجب أن لا تترك الصبغة كثيرا على الحاجبين وإلا يمكن أن تحدث تلف بالشعيرات.

استعمال الحناء الطبيعية في التلوين افضل من الصبغات الكيماوية.

حنة حواجب بني فاتح

يمكنك استخدام الحناء مع العصفر أو الشاي والخلط جيدا حتي تحصلين على القوام المناسب لصبغ الحاجب، ويترك الخليط قبل الاستعمال مدة ساعتين في مكان دافئ من اجل التخمر، ثم بعد ذلك يتم دهن الحواجب بحرص حتي لا تتعرض المنطقة المجاورة لهم لهذا التلوين.