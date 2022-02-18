وصفة طبخ القرنبيط بطريقة تحضير جديدة سهلة وشهية

نقدم لكم وصفة من وصفات طبخ القرنبيط، وهذه الوصفة تتميز هذه الوصفة بالإضافة لكونها وصفة جديدة ومختلفة، بأنها وصفة صحية أكثر لمحبي أكلة القرنبيط، تمكن العديد من الأشخاص تناوله، والاستمتاع بمذاقه الرائع دون الضرر من قلي القرنبيط فى الزيت، كما أن مكونات هذه الوصفة سهلة وبسيطة، إليكم المكونات والمقادير وطريقة التحضير بالخطوات.

مكونات ومقادير وصفة القرنبيط

قرص قرنبيط نظيف.

مقدار ثلاثة ملاعق كبيرة من الزبدة بدرجة حرارة الغرفة.

مقدار ملعقتان كبيرتان من الدقيق (الطحين).

ثلاثة أكواب متوسطة الحجم من الحليب السائل (اللبن).

ملح حسب الرغبة.

نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود المطحون.

ربع كيلو جرام من الجبن الموزاريلا المبشورة.

وصفة طبخ القرنبيط بالخطوات

نحضر وعاء مناسب ونضع به الماء على النار حتى يغلي، ومن ثم نقوم بسلق القرنبيط به، حتى ينضج. ومن ثم نقوم بتصفية القرنبيط من الماء ونضعه في قالب آخر. ثم نحضر وعاء آخر ونضعه على النار، ونضع به الزبدة حتى تذوب، ونضيف لها الدقيق، ونقلب المكونات معا جيدا، حتى تتجانس. ثم قومي بسكب الحليب السائل مع الاستمرار في التقليب بأداة مضرب البيض، دون توقف، حتى لا يتكتل الخليط، ومن ثم قومي بإضافة الملح والفلفل الأسود. اتركي القدر على النار مع التقليب حتى يصبح الخليط مكثف ذو قوام كريمي. اتركي القدر على نار متوسطة مع التحريك المستمر حتى يغلي الخليط ويكثف. ثم قومي بسكب الخليط فوق القرنبيط، ومن ثم قومي بتوزيع جبن الموزاريلا المبشور فوقهم. ادخلى القالب فرن مسبق التسخين، على درجة حرارة تصل إلى 200 درجة مئوية، لمدة 10 دقائق حتى تذوب الجبن ويصبح وجه القالب ذهبي. قومي بتزينها بأوراق البقدونس وقدميها بألف هنا.

تعد هذه الوصفة صحية أكثر من غيرها، مناسبة للأشخاص الممنوعين من تناول الأطعمة المقلية، كما أنها وصفة مختلفة من الوصفات المتنوعة للقرنبيط، كما يمكن استخدام البشاميل الدايت في هذه الوصفة.

البشاميل الدايت