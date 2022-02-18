كيكة الليمون الإسفنجية الهشه وصوص كيكة الليمون

تعد كيكة الليمون الإسفنجية من الكيكات ذات الطعم الطيب المفضلة عند الكثير من الأفراد لان قوامها هش وطعمها مشهي دائما يصنع كيك الإسفنج بأكثر من طريقة منها الكيكة الإسفنجية بالشوكولاته والكيكة الإسفنجية بالفانليا وأيضا الكيكة الإسفنجية بالبرتقال بالإضافة إلي أن الليمون من الحمضيات التي تحتوى علي العناصر المفيدة وخاصيه فيتامين”سي” من الممكن إضافة الليمون إلى الكثير من الأطعمة منها الحلو و الحادق لعطائها طعم مميز فيما يلي نقدم لكم طريقه عمل كيكه الليمون الإسفنجية نقدم لكم الوصفة الصحيحة لعمل هذه الحلوي.

مكونات كيكة الليمون الإسفنجية

عصير حبة ليمون.

4 ملاعق كبيره من الدقيق الأبيض متعدد الاستعمالات.

1 كوب سكر ابيض.

عدد 2 ملعقة كبيرة من الزبدة.

مبشور قشر ثمرة الليمون.

رشه ملح.

عدد ثلاث بيضات.

كوب ونصف من الحليب.

طريقة تحضير كيك الليمون الإسفنجي

أولا نبدأ في تسخين الفرن على درجه حراره 180 مئوية. في وعاء حجمه كبير نضع الزبدة ثم نخفقها جيدا بالمضرب الكهربائي. نضيف مبشور قشر الليمون ثم الطحين وعصير الليمون والملح والزبدة المحفوفة والسكر. ثم نقلب المكونات حتى تمتزج بعضها جيدا. وبعد نسكب الحليب في وعاء اخر ثم نضيف إليه البيض و نخلط المكونات حتى تمتزج ببعضها وبعد نسكب المزيج على خليط الطحين وعصير الليمون. نحضر ملعقة بلاستيك اسباتيول عريضة ثم نقلب مزيج الكيك من اسفل إلى اعلي حتى يصبح قوامه ناعما. نجهز صينية خبز مدهونة بطبقة من الزيت النباتي ونسكب فيها مزيج الكيك. ندخل الصينية في الفرن ثم نتركها لمدة 40 دقيقة حتى ينضج الكيك ويحتمر لونه من اسفل ومن اعلي. بعد مرور 40 دقيقة نخرج صينية الكيك من الفرن ونترك الكيك حتى يبرد تماما ثم نقوم بتقطيعه وتقديمه في أطباق التقديم بجانب عصير الليمون.

طريقة تحضير صوص كيكة الليمون

تحضير صوص الليمون نحضر وعاء ونضع فيه ربع كوب عصير الليمون مع كوب ونصف من السكر البودره و نقوم بعمليه الخفق بشكل جيد للحصول على قوام كريمي.

ثم نسكب صوص السكر والليمون فوق كيكة الليمون وتركها لمدة ساعة حتى يتماسك جيدا عليها.

تحضير تشريب كيكة الليمون