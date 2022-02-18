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عمر شويل - جدة طريقة عمل شاورما دجاج اللذيذة بالبيت - ثقفني
طريقة عمل شاورما دجاج اللذيذة بالبيت، إن شاورما الفراخ من ألذ وأشهي الأكلات السهلة والسريعة التي يحبها الكثير من الكبار والصغار، لذلك سوف نقدم لجميع الأمهات أسهل طريقة لتحضير ساندويتش الشاورما في المنزل، فإن جميع الأمهات يهتمون برعاية صحة أبنائهم لذلك يبحثون عن جميع الأكلات المغذية، فإن الكثير من الأبناء يأكلون الشاورما خارج المنزل لذلك نقدم للأمهات طريقة تحضيرها في المنزل، كما أن هذه الأكلة تعد من أشهر الأكلات السريعة السورية، لذلك سوف يقدم موقعنا الإلكتروني ثقفني طريقة تحضير هذه الأكلة في المنزل كالجاهزة بالمحلات.
مكونات تحضير ساندويتش الشاورما اللذيذ
- نحضر كمية من صدور الفراخ مقدارها كيلو نقطعها إلي شرائح.
- نجهز ثلاث ملاعق من الزبادي كبيرة.
- إعداد توابل الشاورما اللذيذة تكون كالتالي: نجهز ملعقة صغيرة من كلا من الفلفل الأسود، والملح، والقرنفل الناعم، والزنجبيل، والقرفة الناعمة.
- نقوم بإحضار عدد 2 ثمرة من الفلفل الملون.
- نعد من الطماطم ثمرتين.
- تجهيز بصلة متوسطة الحجم ثم نقطعها إلي شرائح.
- إحضار كمية من الزيت للاستخدام بمقدار ملعقتين.
- نجهز عصير من الليمون.
- القيام بتحضير كمية من البقدونس المفروم.
- نحضر ملعقة واحدة من الخل.
طريقة عمل شاورما دجاج في البيت
- نقوم بإحضار إناء كبير نسكب فيه جميع التوابل السابق ذكرها ونخلطهم معا جيدا.
- نضيف علي مكونات الطبق كلا من الخل وعصير الليمون ونقلب جميع المكونات معا جيدا.
- نسكب كمية الزبادي علي المكونات ونستمر في تقليب المكونات حتي نتأكد من مزج جميع المكونات مع بعضهم جيدا.
- نضع صدور الفراخ المقطعة إلي شرائح في إناء الخليط ونقلبهم جيدا في الخليط حتي تتبل قطع الفراخ جيدا.
- نترك القطع في خليط التتبيلة لمدة 30 دقيقة علي الأقل ولكن يفضل تركها في الإناء لمدة ساعتين.
- نحضر مقلاه كبيرة نضيف فيها كمية الزيت المطلوبة ونضعها علي النار لتسخين الزيت.
- نضع قطع صدور الفراخ المقطعة والمتبلة في المقلاة مع الاستمرار في تقليبها قليلا.
- نضيف إلي المقلاة شرائح الفلفل الملون.
- نسكب كلا من قطع الطماطم والبصل ومعهم البقدونس المفروم مع الاستمرار بالتقليب.
- نترك المكونات علي النار لتنضج ثم نسكبها في طبق تقديم أو نضعها في ساندوتش فينو أو سوري.
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