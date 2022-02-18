طريقة عمل شاورما دجاج اللذيذة بالبيت، إن شاورما الفراخ من ألذ وأشهي الأكلات السهلة والسريعة التي يحبها الكثير من الكبار والصغار، لذلك سوف نقدم لجميع الأمهات أسهل طريقة لتحضير ساندويتش الشاورما في المنزل، فإن جميع الأمهات يهتمون برعاية صحة أبنائهم لذلك يبحثون عن جميع الأكلات المغذية، فإن الكثير من الأبناء يأكلون الشاورما خارج المنزل لذلك نقدم للأمهات طريقة تحضيرها في المنزل، كما أن هذه الأكلة تعد من أشهر الأكلات السريعة السورية، لذلك سوف يقدم موقعنا الإلكتروني ثقفني طريقة تحضير هذه الأكلة في المنزل كالجاهزة بالمحلات.

مكونات تحضير ساندويتش الشاورما اللذيذ

نحضر كمية من صدور الفراخ مقدارها كيلو نقطعها إلي شرائح.

نجهز ثلاث ملاعق من الزبادي كبيرة.

إعداد توابل الشاورما اللذيذة تكون كالتالي: نجهز ملعقة صغيرة من كلا من الفلفل الأسود، والملح، والقرنفل الناعم، والزنجبيل، والقرفة الناعمة.

نقوم بإحضار عدد 2 ثمرة من الفلفل الملون.

نعد من الطماطم ثمرتين.

تجهيز بصلة متوسطة الحجم ثم نقطعها إلي شرائح.

إحضار كمية من الزيت للاستخدام بمقدار ملعقتين.

نجهز عصير من الليمون.

القيام بتحضير كمية من البقدونس المفروم.

نحضر ملعقة واحدة من الخل.

طريقة عمل شاورما دجاج في البيت