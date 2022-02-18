حيلة عبقرية لسلق الكرنب بدون ماء بسرعة الصاروخ حتي لو قدامك 5 كرنبات هتسلقيهم في دقائق

سلق الكرنب بدون ماء من الممكن أن يتم سلقه من خلال اتباع خطوات بسيطة لا يكون في ضمن تلك الخطوات أي استعمال للماء، ومن خلال الآتي من تلك الفقرات القادمة نوضح أهم طريقة من الممكن أن يعتمد عليها للحصول على أفضل نتيجة من ورق الكرنب اللين سهل اللف والاستعمال، ومن الممكن أن يتم حشوه بواسطة طرق بسيطة، ولكن إذا ما تم السلق للورق بشكل جيد، ومن خلال ما يلي نوضح أهم الخطوات التي من الممكن أن يعتمد عليها للتخلص من جفاف ورق الكرنب، وإكسابه الليونة، والرطوبة التي تكفي للف والاستخدام السريع في عمل أفضل أنواع المحاشي من الخضار الورقي ومن دون أن تحتاجي إلا الاستعمال للماء.

سلق الكرنب بدون ماء

أفضل الطرق التي من خلالها يكون من السهل عليك أن تقومني بسلق الكرنب، هي تلك الطريقة التي تعتمدي فيها على السلق باستعمال الميكرو ويف، حيث تعتبر طريقة السلق باستعمال هذا الجهاز سهلة، ولا تكون في احتياج للقدر أو للماء المغلي فقط تتبعي الخطوات القادمة لسلق الكرنب بدرجة جيد، ومن الممكن أن تتم خطوة السلق خلال خمس دقائق فقط بتلك الطريقة، وهذا ما يتيح السلق لكمية كبيرة من ورق الكرنب، كما أنها تعتبر طريقة صالحة للاستخدام أيضا في سلق ورق العنب، ومن خلال الآتي نوضح خطوات السلق للكرنب.

خطوات لسلق الكرنب بدون ماء

من بين أهم الخطوات التي من الممكن أن تستعمل لتحضير وجبة من ورق الكرنب ما يلي في النقاط القادمة: