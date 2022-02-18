نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على الفيتامينات المهمة لتقوية مناعة الجسم عند الإنسان لتصدى لأى مرض في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعتبر الفيتامينات من أحد العوامل التي تساعد على تقوية المناعة وتعالج بعض المشاكل الصحية وتعمل على مكافحة الأمراض التي تصيب الأشخاص الذين يعانون من نقص في الفيتامينات ويكون لديهم سوء تغذية، ويمكن أن تساعد هذه الفيتامينات على إعطاء الجسم الفيتامين الناقص به وتعوضه ليكون بصحة جيدة، ويوجد فى الأطعمة الفيتامينات التي يحتاجها الجسم ويمكن استخدامها بشكل أفضل من الحبوب، وهذه الفيتامينات التى تكون موجودة في الطعام تكون غذائية أكثر وأكثر فاعلية وفائدة وتمد الجسم بالطاقة والمناعة اللازمة، وتشمل هذه الفيتامينات:

فيتامين ج:

يعرف فيتامين ج بالانجليزية: Vitamin C، وأيضا حمض الاسكوربيك، ويعد هذا الفيتامين من الفيتامينات المذابة فى الماء وهو يقوي المناعة لدى الأشخاص ويعتبر من مضادات الأكسدة التي تعمل على مكافحة الجذور الحرة التي تضر الجسم، وذلك يقلل من الإصابة ببعض الأمراض المعينة أو ياخرها، ويعمل فيتامين ج على إنتاج وتزويد خلايا الدم البيضاء وهي التي تقلل الإصابة بالعدوى، وقد ذكر أن تناول الخضروات والفواكه الطبيعية أفضل للحصول على الفيتامينات وذلك يكون أفضل من تناول أقراص المكملات الغذائية، وسوف نقوم بذكر بعض المكملات الغذائية الطبيعية للحصول على الفيتامين بشكل أفضل منها، الفواكه وعصيرها مثل، الجريب فروت والبرتقال، الفراولة والتوت الأزرق والعليق، الكيوي، المانجو، البطيخ، الشمام، البابايا، الأناناس.

الخضروات مثل، الفلفل الاخضر والأحمر، البروكلي، القرنبيط، الملفوف، السبانخ، اللفت، الطماطم.

فيتامين ب6:

يعرف فيتامين ب 60 بالانجليزية Vitamin B6، وهذا الفيتامين معروف بتقوية التفاعلات الكيميائية في المناعة، وقد تم عمل بعض الدراسات فى عام 2017 أنه عند وجود نقص في فيتامين 6 يعمل على قلة تكاثر الخلايا اللمفاوية المناعية وهي التي تؤثر بالسلب على تقليل قوة المناعة، ويوجد بعض الأطعمة الغذائية التي تعوض الجسم بهذا الفيتامين منها،

لحم الدجاج والديك الرومي.

الشوفان، جنين القمح، الأرز الأسمر.

البيض.

الخضروات.

البطاطا.

الفول السوداني.

فول الصويا.

الحليب.

السلمون والتونة.

حمص.

خضروات ورقية.

فيتامين ه‍ـ:

يعرف فيتامين ه‍ـ بإسم Vitamin E وهو يعد من أقوى مضادات الأكسدة القوية، وهو أيضا يعمل على تقوية المناعة وأيضا يقوي وظائف المناعة، وهذا الفيتامين يكون له دورا في التفريق بين الخلايا التائية الغير ناضجة فى الغدة الزعترية وأيضا يوجد هذا الفيتامين فى بعض الأطعمة الغذائية لانه يعمل على تقليل العدوى من هذه الأطعمة.

المكسرات مثل اللوز.

بذور دوار الشمس.

السبانخ.

الافوكادو.

القرع الجوزي.

الكيوي.

البروكلي.

سمك السلمون المرقط.

زيت الزيتون.

الجمبري.

فيتامين د:

يعرف فيتامين د بإسم vitamin D، تعد أكثر الفيتامينات من الفيتامينات التي تكون مكملة للصحة وتقوي الجهاز المناعي، ويمكن أن يحصل بعض الأشخاص على الفيتامين من المكملات الغذائية أو من الأطعمة الصحية التي تكون تحتوي علي فيتامين د، وقد أثبتت أن فيتامين د يقوي المناعة ويقي الجسم من نزلات البرد التي تصيب الأشخاص وخاصة فى الشتاء، ويمكن استخدام مكملات غذائية ولكن يكون باستشارة الطبيب المختص، وسوف نقوم بذكر بعض الأطعمة التي تحتوي على فيتامين د.

سمك السلمون.

سمك السيف.

سمك التونة.

الفطر.

اللبن المدعم بفيتامين د وكالسيوم.

عصير برتقال يحتوي على فيتامين د.

زبادي يحتوي على فيتامين د.

حبوب الفطر الذي بها فيتامين د.

البيض.

سمك السردين.

زيت سمك القد.

زيت السمك.

فيتامين أ:

يعرف Vitamin A بأنه به خصائص تكون مضادة للأكسدة وهي التي تساهم في حماية الخلايا من تأثير الجذور الحرة التي قد تسبب الإصابة بأمراض كثيرة، وهذا الفيتامين له فوائد عديدة منها أنه يكون مضاد للالتهابات، وأيضا تقوي جهاز المناعة وأيضا يعمل على تطوير المناعة، وأيضاً يقي من بعض الأمراض التي تكون معدية ويعد هذا الفيتامين من الفيتامينات الذائبة في الدهون ويمكن تناوله فى المكملات الغذائية أو الأطعمة الصحية ومن هذه الأطعمة.

الكبد البقري.

البطاطا الحلوة.

الجزر.

الجبن.

الفلفل الأحمر الحلو.

المانجو.

زيت كبد السمك القد.

البيض.

حبوب الفطر.

الحليب الخالي الدسم.

الخضراوات والفواكه ذات اللون الأصفر والبرتقالي.

البروكلي والخضروات الورقية منها السبانخ والملوخية.

نصائح لتقوية المناعة:

في هذه النقاط سوف نقوم بذكر بعض النصائح الغذائية التي تعمل على مساعدة تقوية المناعة. للحفاظ على المناعه يجب الإلتزام بنظام غذائي صحي وسليم وذلك لأنه يحفاظ على الصحة وتناول أكل صحي مثل الخضراوات والفواكه المتنوعة الغذائية وأيضا يجب المحافظة على تناول البروتينات التي تكون به نسبة دهون اقل، وكربوهيدرات معقدة، مثل أرز الأسمر والكينوا وأيضا يجب تقليل أطعمة مصنعة وسكريات ومشروبات خالية من المغذيات. يجب الإبتعاد عن التدخين. والانتظام فى التمارين الرياضية. الحفاظ على وزن صحي. النوم فى وقت منتظم . إتباع الخطوات الصحية الإبتعاد عن العدوى. الإبتعاد عن التوتر والضغط النفسي.

لمحة عامة عن جهاز المناعة:

يعتبر جهاز المناعة له دور فعال في مكافحة الأمراض وتقليل العدوي التي تكون سبب فى الأمراض، وأيضا تعمل على مكافحة بعض الأمراض الأخري التي تصيب الجسم، وتعتبر الشيخوخة وسوء التغذية الذي يكون متعلق بنظام نمط الحياة السريع يعمل على تقليل المناعة وأيضا بإتباع الإرشادات التي تم ذكرها في الموضوع سوف نتجنب بعض الإصابات مثل، الانفلونزا والتهابات المفاصل والحساسية، وزيادة فى نمو الخلايا وانقاسمها ويقلل خطر الاصابة بالسرطان.