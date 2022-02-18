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عمر شويل - جدة بكمية وفيرة طريقة عمل العيش الفينو في المنزل بأقل تكلفة واسهل مكونات - ثقفني
طريقة عمل العيش الفينو في المنزل باسهل طريقة وأقل مكونات يمكنك عزيزتي القارئة اعداد العيش الفينو بكميات وفيرة، يعتبر العيش الفنو من الخبز الذي يفضله الكثيرين سواء الكبار والصغار حيث يسهل تناوله في السندوتشات بعكس العيش الشامي، كما يقبل عليه الجميع اثناء الرجوع للمدارس ليتم حشوه بجميع انواع الاطعمة، كما يمكن تناوله كوجبة عشاء خفيفة حين حشوه بجمؤع انواع الجبن المفضلة لديكي، ومن هنا نتطق مع زوار موقعنا ثقفني الكرام طريقة تحضير العيش الفينو في فرن البوتجاز فتابعوا ي المكونات وخطوات التحضير.
طريقة عمل العيش الفينو في المنزل
المقادير:
- واحد كيلو من الدقيق الابيض.
- اربع ملاعق صغيرة من السكر.
- ملعقة صغيرة من محسن خبز
- كيس من الخميرة الفورية.
- ثلاث ملاعق من الزيت
- ماء دافيء للعجن.
طريقة اعداد العيش الفينو في المنزل باسهل طريقة
- اولا عليكي بوضع كمية السكر مع الخميرة ويضاف عليهم المحسن ثم يضاف عليهم الماء الدافئ تدريجيا.
- ثم يوضع كمية الدقيق في وعاء واسع ثم يضاف عليه كمية مزيج السكر.
- ابدئي في مرحلة العجن جيدا وينبغي وضع الماء الدافيء تدريجيا اثناء العجن لمدة دقائق حتي تصبح لديكي عجينة العيش الفينو جاهزة.
- ثم يضاف القليل من الزيت في وعاء ويوضع به العجين حتي لا يلتصق في مكان متوسطة الطراوة.
- تقسم من بعد ذلك العجينة لكرات متوسطةالحجم واحدة تلو الأخرى حتي تنفذ لديكي الكمية تماماً.
- تفرد الكرات باستخدام النشابة.
- ثم يلف العجين على شكل اسطوانة عمودية ثم يلف من بعد ذلك، استمري على ذلك حتي انتهاء الكمية.
- تحضر صينية الفرن ويرص كمية العيش الفينو ثم يرش بالقليل من السمسم حسب الرغبة.
- يمكن ايضا دهن سطح الخبز صيها ببيضة مخفوقة لتحمير وجهه.
- اشعلي الفرن على درجة حرار 200، ثم يتم ادخال صينية الخبز في الفرن لمدة نصف ساعة حتي ينضج معك العيش الفينو ويتحمر من السطح ويخرج من بعد ذلك الصينية ويقدم في سندوتشات من الجبن أو كما ترغبين وبالف هنا وشفاء.
- علما في حال الرغبة في اعداد خبز الكايزر عليكي اتباع ذات الوصفة.
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