بكمية وفيرة طريقة عمل العيش الفينو في المنزل بأقل تكلفة واسهل مكونات

طريقة عمل العيش الفينو في المنزل باسهل طريقة وأقل مكونات يمكنك عزيزتي القارئة اعداد العيش الفينو بكميات وفيرة، يعتبر العيش الفنو من الخبز الذي يفضله الكثيرين سواء الكبار والصغار حيث يسهل تناوله في السندوتشات بعكس العيش الشامي، كما يقبل عليه الجميع اثناء الرجوع للمدارس ليتم حشوه بجميع انواع الاطعمة، كما يمكن تناوله كوجبة عشاء خفيفة حين حشوه بجمؤع انواع الجبن المفضلة لديكي، ومن هنا نتطق مع زوار موقعنا ثقفني الكرام طريقة تحضير العيش الفينو في فرن البوتجاز فتابعوا ي المكونات وخطوات التحضير.

طريقة عمل العيش الفينو في المنزل

المقادير:

واحد كيلو من الدقيق الابيض.

اربع ملاعق صغيرة من السكر.

ملعقة صغيرة من محسن خبز

كيس من الخميرة الفورية.

ثلاث ملاعق من الزيت

ماء دافيء للعجن.