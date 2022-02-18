ألذ طبق بجانب المحشي أعملي السبانخ باللحمة على أصولها بالطريقة المصرية بطعم وريحة جنان

السبانخ من أهم الخضروات التي تحتوي على قيمة غذائية عالية وخاصتًا الحديد الذي يحتاجه الجسم لمقاومة فقر الدم والانيميا، ويتم تجهيز السبانخ بأكثر من شكل وطريقة، فيمكن تناولها كنوع من السلطة المفيدة، أو كوجبة باللحمة يتم تناولها في الغذاء، والان سوف نتعرف على خطوات تحضير السبانخ بخطوات محددة وبسيطة للاستفادة بكل قيمتها الغذائية.

طريقة عمل السبانخ باللحم على الطريقة المصرية المعروفة

قومي بتجهيز السبانخ بالشكل المعروف لدى المصريين واستمتعي بافضل طعم وفائدة عالية وطريقة تحضيرها كالآتي:

المكونات

٤ ربطات من السبانخ الطازجة.

نصف كيلو من اللحم المكعبات.

نصف كيلو من عصير الطماطم.

بصلة واحدة كبيرة الحجم مقطعة.

أربع فصوص من الثوم المفروم.

ملعقتين من السمن.

ملعقة صغيرة من الملح.

رشة من الفلفل الأسود.

طريقة التحضير

احضري إناء مناسب لعمل السبانخ.

أضيفي إلى الإناء ملعقتين من السمن.

اضيفي اليها البصل المفروم في السمن، والثوم المفروم.

قلبي البصل حتى يصبح لونها ذهبي اللون.

اضيفي قطع اللحم وقلبي المكونات حتى يتم تشويح اللحم وتغير لونها.

اضيفي الملح والفلفل الأسود والمرقة.

قلبي كل المكونات مرة أخرى جيدًا.

اضيفي الان صلصة الطماطم إلى الخليط.

اتركي المكونات على النار وقومي بإضافة كوب من المياه الساخن، واتركيها حتى تنضج اللحمة.

اضيفي السبانخ على الخليط، اخفضي النار حتى تنضج السبانخ.

يتم تقديم السبانخ باللحم مع الارز بالشعرية اللذيذة ويتم تقديمها الآن بألف هنا وشفا.

طريقة عمل السبانخ بدون لحمة

يمكنكم تحضير السبانخ بطريقة اخرى وبدون لحمة، وقومي بتجهيزها والاستفادة بكل قيمتها الغذائية بكل سهولة وطريقة التحضير كالآتي:

المكونات

اربع ربطات من السبانخ.

كوب من صلصة الطماطم.

أربع فصوص من الثوم.

ربطة من الكزبرة الخضراء المفرومة.

رشة بسيطة من الفلفل الأسود.

ملعقة صغيرة من الملح.

مكعب مرق دجاج.

رشة من الشطة.

نصف كوب من الحمص الناشف.

طريقة التحضير