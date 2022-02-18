الشكشوكة على أصولها..ب 4 بيضات بس تعالى هقولك على سر عمل الشكشوكة بالطريقة السعودية مش هتبطلي تعمليها

سر عمل الشكشوكة بالطريقة السعودية، تتميز الشكشوكة السعودي بالمذاق اللذيذ والرائع فهي من الأكلات الشعبية السريعة و هي منتشرة ومفضلة في الوطن العربي ، فهي تؤكل وقت الفطور وفي بعض الأحيان تكون طبق رئيسي لما تحتويه من عناصر وفوائد كثيرة وغنية بالبروتينات المشبعة، وقد تعتبر وجبة خفيفة فهي من الأطباق المشهورة في بلاد الشام والخليج مصر.

سر عمل الشكشوكة بالطريقة السعودية

سوف نقدم لكممن خلال موقع ثقفني طريقة عمل الشكشوكة السعودية بمكونات وطريقة تحضير بسيطة .

مكونات عمل الشكشوكة السعودي

2 حبة من الطماطم .

نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

حبتان من الفلفل الأخضر متوسطة الحجم.

فص صغير من الثوم.

4 بيضات متوسطة الحجم.

ملعقتان صغيرتان من الزيت .

حبة واحدة من البصل.

ربع ملعقة من الكمون المطحون.

نصف ملعقة صغيرة من الملح

القليل من البقدونس المفروم للتزين.

طريقة تحضير الشكشوكة السعودي

نقوم بتقشير البصل وفرمه فرمًا ناعمًا، كما نقشِّر فص الثوم و نقوم بهرسه.

نقوم بتقطيع حبات الطماطم والفلفل الأخضر لمكعبات متوسطة الحجم.

نضع الزيت في مقلاة ونضعها على نار متوسطة.

ثم نضيف البصل المفروم الزيت في المقلاة .

قبل أن يصبح البصل لينًا نضيف مكعبات الطماطم والفلفل الأخضر ونقلب جيدًا.

ثم نضيف الثوم المهروس ونقلبه مع المكونات.

نضع البيض في وعاء عميق ونضيف له الملح والفلفل الأسود.

نضيف البيض دون أن نخفق على البصل والطماطم والفليفلة ونخفض النار حتى يستوي البيض ويتماسك.

نضيف الكمون للشكشوكة ثم توضع في طبق التقديم وتقدم مع تزيين البقدونس.

عمل الشكشوكة بالخلطة السعودية

طريقة اخري لعمل الشكشوكة بالطريقة السعودي بمكونات وطريقة تحضير بسيطة وهي:-

مكونات عمل الشكشوكة بالخلطة السعودية

5 بيضات متوسطة الحجم .

نصف حبة بصل.

حبة فلفل أحمر حلو.

نصف حبة طماطم مفرومة.

نصف ملعقة صغيرة كمون مطحون.

ربع ملعقة صغيرة ملح .

ربع ملعقة صغيرة فلفل أسود .

ملعقة زبدة

ربع كوب من الحليب.

طريقة تحضير الشكشوكة بالخلطة السعودية