أعملي المبكبكه البدوى باللحمة الضاني على اصولها بخلطة وطعم وريحة تجنن ألذ طريقة هتعمليها

تعد المبكبكة من الاكلات العربيه المعروفه بمذاقها الرائع ورائحتها الشهية، واشتهر الكثير من الدول العربيه باكلة المبكبكة البدوية والتى انتشرت بشكل كبير فى مصر وفى المطاعم العربيه، حيث انها من الاكلات التى يحبها الكثير وتعرف المبكبكة بالطعم الحامى التى يميزها عن اكلات كثير غيرها، واليوم نقدم لكم طريقة عمل المبكبكة البدوية فى المنزل بطريقة سهله.

طريقة عمل المبكبكه البدوى

المكونات

نصف كيلو من اللحم الضانى.

٤حبات من الطماطم مقطعه الى مكعبات صغيرة.

بصلة كبيرة الحجم مفرومه.

كمية قليلة من البقدونس.

٢معلقة كبيرة من معجون الطماطم.

نصف كيلو من المكرونه.

ماء مغلى.

ملح وفلفل اسود وبهارات اللحمه.

معلقة كبيرة من الزيت النباتى.

معلقة كبيرة من الزبدة.

فلفل حار حسب الرغبه.

٣حبات من البطاطس المقطعه الى قطع كبيرة.

الطريقة

فى قدرعلى نار متوسطة نضع الزبدة مع الزيت ونضع معهم البصل والفلفل الحارونقوم بتشويحهم جيدآ.

نضف اليهم قطع اللحمه ونقلب جيدآ حتى يتغير لون اللحمه.

نضف مكعبات الطماطم مع معجون الطماطم الى اللحمه.

نقلب المكونات بشكل جيد حتى تتجانس جميع المكونات.

نضف اليهم قطع البطاطس.

نقوم باضافة الماء المغلى مع الملح والفلفل الاسود والبهارات ونتركهم على نار متوسطة حتى تدخل اللحمه فى التسوية.

نضف المكرونه مع المكونات ونقلب مرة واحده.

نتركها على نار متوسطة حتى يتم تسوية المكرونه مع اللحمه.

تفرغ المبكبة فى وعاء عميق ونضف على الوجه القليل من البقدونس للتزيين.

يمكن تحضير المبكبكة البدوى بالدجاج او انواع اللحوم الاخرى حسب الرغبه فى الطعم.

يمكن تحمير المكرونه قبل اضافتها الى اللحمه والصلصة.

تقدم المبكبة مع المقبلات المفضلة لديكم ولكن افضل ما يقدم مع المبكبكة هو الخيار المخلل.

طريقة تحضير الخيار المخلل

المكونات

نصف كيلو من الخيار مقطع الى شرائح.

كوب من الخل الابيض.

معلقة ونصف من الملح.

٢فص ثوم.

٢كبيرة معلقة من الزيت النباتى.

الطريقة