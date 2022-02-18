تفتيح فوري للبشرة اقوى ماسكات طبيعية لنتيجة فورية لن تستغني عنها ابدًا، من الموضوعات التي تشغل بال الكثير من النساء هي طريقة عمل الماسكات الطبيعية المفيدة للبشرة حيث لا يرغبون في استخدام المواد الكيميائية التي تؤدي إلى حدوث العديد من الأضرار على البشرة على المدي البعيد.

حيث تعاني العديد من النساء في الوقت الحالي من ظهور العديد من التجاعيد في البشرة، كما يجب الإشارة أن هناك العديد من النساء التي تتعرض للعديد من العوامل التي تؤثر بشكل كبير على جمال ونضارة البشرة أيضا خصوصا أن جميع النساء تتعرض دائما للشمس الحارة وهذا يساعد على إفراز الميلانين في البشرة التي يعمل على اسمرار البشرة تابعوا معانا طريقة عمل العديد من الماسكات الطبيعية في المنزل بكل سهولة بمجموعة من المكونات البسيطة.

تفتيح فوري للبشرة

العسل

يمكنكم عمل هذه الوصفة بكل سهولة من خلال خلط ملعقة من العسل مع ملعقة كبيرة من عصير الليمون.

ثم يتم وضع القناع على الوجه والرقبة ايضا.

يتم تركها لمدة ١٥ دقيقة كاملة .

الطحينة

في البداية يجب عليكم خلط معلقتين من الكركم والقليل من الحليب ومعلقتين من الطحينة.

ثم يتم وضعها على البشرة الدهنية.

ثم يمكنكم وضع قطرات من عصير الليمون أيضا.

بعد لك نترك الوصفة لمدة عشرون دقيقة.

ثم يتم تركها وشطف الوجه جيدا.

اقوى وصفة لتفتيح الوجه

حليب

يتم خلط معلقة من الحليب المجفف مع ملعقة من العسل وملعقة ايضا من عصير الليمون.

ثم يتم وضع القناع على الوجه والرقبة ويتم تركها لمدة عشر دقائق كاملة.

وصفة الخيار

يجب عليكم خلط ملعقة كبيرة من عصير الخيار مع ملعقة كبيرة من عصير الليمون.

ثم يتم وضع هذا الخليط على البشرة والرقبة أيضا.

ويتم تركها لمدة خمس عشر دقيقة ثم يتم غسل البشرة بالماء الفاتر.

ويمكنكم وضع القليل من الكريم المرطب بعد ذلك.

تفتيح فوري للبشرة

طماطم

ثم يجب عليكم خلط معلقتين من الدقيق مع ثلاث ملاعق كبيرة من الطماطم.

ثم يتم وضع القناع على البشرة ويتم تركها لمدة ١٥ دقيقة كاملة.

تفتيح فوري للوجه بالحليب البودرة