وصفة العطار السحرية طريقة عمل البهارات السبعة في المنزل وصفة سحرية لن تتركها بعد اليوم جربي بنفسك

الكثير من ربات المنزل يبحثن عن توابل تعطى نكهة للأكل، مثل تلك النكهة التي توجد في الإكلات التي توجد في المطاعم، حيث تعتبر التوابل من الأشياء الهامة التي توجد في مطبخ كل منزل حيث التوابل تميز كل أكلة، وتعطي له طعم لذيذ، ولكن عند التوابل في الطعام لا تقوم بزيادة الكمية حتى لا تغطي على طعم الأكلة الأصلية، لذا سنقدم لكم طريقة عمل البهارات السبعة في المنزل بطريقة بسيطة، وأيضا ما هي المكونات الداخلة في البهارات السبعة وكيفية عملها.

مكونات التوابل السبعة وعملها داخل المنزل

تتكون البهارات السبعة من بعض التوابل المتعارف عليها، ولكن سيتم إضافة كل التوابل حتى تصبح نكهة واحدة، وأهم المكونات هي:

خمس ملاعق من الكمون.

خمس ملاعق من الفلفل اسود.

سبع ملاعق من الكزبرة ناشفة.

ملعقتين حبة البركة.

ملعقتين من جوز الطيب.

ملعقتين من الحبهان.

ملعقتين من الكبابة الصين.

طريقة عمل البهارات السبعة

نقوم بوضع جميع التوابل في إناء على النار، لفترة قصيرة حتى يتم تحميل التوابل جيدا.

بعد ذلك نقوم بوضع التوابل في كبة الخلاط حتى يتم فرم التوابل جيدا.

نقوم بإخراج التوابل ووضعها في المنخل، حتى يتم تصفيتهم جيدا، ويصبح خليط بودرة.

نقوم بوضع البهارات السبعة في علبة من زجاج، ونحاول الحفاظ عليهم و غلق العلبة جيدا.

يمكنك استخدام البهارات السبعة في الفراخ والشاورما وجميع الأكلات التي تريدي إضافة البهارات السبعة إليهم.

نصائح للحفاظ على البهارات السبعة