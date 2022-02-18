عمل البان كيك اللذيذ في المنزل بسهولة

عمل البان كيك اللذيذ في المنزل بطريقة سهلة وسريعة، يعتبر البان كيك من الأكلات المغذية الخفيفة التي تتميز بالمذاق الرائع، فإن وجبة البان كيك تعتبر أكلة أمريكية خفيفة وسهلة وسريعة، حيث هناك العديد من المواطنين حول العالم يعشقون تناولها كوجبة فطور سهلة وسريعة، كما أن البان كيك وجبة تحتوي علي العديد من العناصر الغذائية المفيدة لبناء الجسم، فتلك الوجبة تعتبر من الوجبات الصحية التي تمد جسم المواطنين بالطاقة اللازمة لأداء النشاط اليومي، فإن البان كيك يعد من الوجبات الغذائية المتكاملة لأنه يمكن تحضير مع إضافة فواكه له، لذلك سوف نوضح من خلال موقعنا الإلكتروني مكونات عمل البان كيك اللذيذ في المنزل، وطريقة تحضير البان كيك بالتفصيل خطوة خطوة.

مكونات عمل البان كيك اللذيذ كالجاهز

نحضر عدد واحد بيضة كبيرة.

تجهيز كمية من الحليب تقدر بكوب إلا ربع من اللبن أي بمقدار ثلاث أرباع من الكوب.

إحضار عدد 2 ملعقة من الزبدة المذابة كبيرة الحجم.

نقوم بإحضار كوب من الدقيق الذي نخل.

إعداد ملعقة كبيرة من السكر.

تجهيز عدد ثلاث ملاعق صغيرة الحجم من بيكينج باودر.

إحضار نصف ملعقة صغيرة من الملح.

خطوات تحضير الوجبة الخفيفة في البيت