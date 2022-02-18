نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فرد الشعر بالنشا والطريقة الصحيحة للحصول على شعر حرير وناعم وطويل للعيد في المقال التالي
الجميع من النساء يريدوا أن يتحلوا بالشعر الطويل، وأيضا الشعر الناعم الخالي من التجاعيد، لأن مشكلة التجعد التي توجد داخل الشعر تسبب العديد من المتاعب لأصحاب الشعر المجعد، على عكس كثير من الفتيات يذهبن إلى مراكز التجميل حتى يجعلوا شعرهم مجعد، ولكن نحن نريد أن نبحث على طريقة تساعدنا في التخلص من الشعر المجعد من خلال فرد الشعر بطريقة سحرية، وإليكم تقديم الوصفة الخاصة بفرد الشعر وكيف نقوم باستخدامها، كما سنساعدك في التعرف على مكونات الوصفة.
فرد الشعر بالنشا
توجد العديد من الوصفات الموجودة تستخدم لفرد الشعر، ولكن للأمانة سنقدم أهم الوصفات وأفضلها لإفادة الشعر وفرده جيدا، وأهم الوصفات شهرة وأحسنها هي:
- النشا وزيت الزيتون.
- ماسك البيض والزيت للشعر.
- الحليب والعسل.
- الموز.
- المايونيز.
تحضير وصفة فرد الشعر
- النشا وزيت الزيتون، يتم خلط المكونات جيدا حتى تصبح خليط كريمي، ثم يدهن الشعر بشكل كلى، بعد ذلك تقومي بإرتداء بونيه بلاستيك لمدة ساعة ثم تقومي بغسل الشعر بالماء والشاملة.
- ماسك البيض وزيت، وهو عبارة عن وضع بيضتين ما زيت زيتون، ثم يقلب جيدا، وبعد ذلك يتم وضعه على الشعر وبعد ذلك ارتداء بونيه بلاستيك لمدة نصف ساعة، ثم يغسل بالماء والشامبو جيدا.
- الموز مع زيت الزيتون، يتم هرس الموز مع زيت الزيتون على نار هادئة بعد أن يتجانسو، تقومي يتركهم لفترة حتى يبردوا، وبعد ذلك ذلك ضعيه على شعرك، لمدة نصف ساعة، ثم يغسل بماء فاتر وشامبو.
- الحليب والعسل، يعرف عن كلا المكونين أنهم من أكبر المنتجات الطبيعية مستخدمة في ترطيب الشعر، يتم خلط المكونين ثم نضعه على الشعر وبعد انقضاء نصف ساعة، تقوم بغسل الشعر.
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