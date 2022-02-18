بمناسبة عودة المدارس أعملي 24 رغيف فينو من كيلو دقيق أحلى من بتاع الأفران في 15 دقيقة فقط

طريقة عمل عيش الفينو يعد عيش الفينو من أكثر الأشياء التي يكون عليها تردد كبير من جميع الأهالي في فترة الدراسة بسبب صنع الساندوتشات الخاصة بأطفالهم وأولادهم لذلك سوف نعرض في هذا المقال عن طريقة صنع عيش الفينو بكل سهولة حتى تستطيع ربة المنزل أن تصنعه لأطفالها بكل سهولة دون اللجوء إلى المخابز كل يوم لشراء هذا العيش والذي يستهلك العديد من النقود وبتكلفة أقل تستطيع أن تصنع عيش الفينو وفي وقت أقل.

مقاديرصنع عيش الفينو

لكي يتم صنع عيش الفينو عليك أن تحضر بعض المكونات التي تساعدك على صنع الفينو بطريقة سهلة جدا وتكون محببة للأطفال وصحية أكثر من التي يتم شراؤها من الخارج والتي تكون بها العديد من الميكروبات بسبب وجودها في الهواء لذلك على كل أم عليها أن تحضر هذه المكونات حتى تصنع الفينو الشهي:

عليك أن تحضر من الدقيق المستخدم لصنع المخبوزات 3 أكواب.

احضر من الحليب البودر أو الحليب المجفف نصف كوب كبير الحجم.

قم بتحضير 2 كوب من الماء الدافئ.

قم بتحضير من زيت عباد الشمس حوالي نصف كوب.

رشه ملح.

نصف ملعقة من السكر الأبيض.

أخيرا قم بتحضير ملعقة صغيرة من الفانيليا.

طريقة عمل عيش الفينو