مقشر قوي منزلي لتبييض وتفتيح وتقشير اليدين والقدمين وإزالة الجلد الميت والاسمرار في دقائق

تعتبر اليدين والقدمين من أهم الأماكن التى تدل على نظافة الفتيات والسيدات، فيجب الحفاظ على جمالها والاهتمام بنظافتها وترطيبها وإعادة رونقها، فإن نعومتهم وحملهم يزيد من جمال المرأة وجاذبيتها، ومن أسباب اسمرار اليدين والقدمين التعرض لأشعة الشمس الضارة، وايضا استخدام سائل تنظيف الأطباق فهو يحتوى على نسبة من الكيماويات الضارة لصحة الجلد، الالتهابات الجلدية والفطريات والبكتريا، فسوف نقوم بتحضير بعض الوصفات الطبيعية التى تساعد على تفتيح اليدين والقدمين.

أولا: خليط زيت الزيتون والليمون

يحتوي زيت الزيتون على العديد من الفيتامينات ومضادات الأكسدة والمواد الفعالة لتفتيح البشرة ويساعد أيضا على ترطيب البشرة، ويحتوى أيضا الليمون على نسبة عالية من فيتامين سي الذي يساعد على تفتيح البشرة وتوحيد لونها.

المكونات:-

٢ ملعقة من زيت الزيتون.

ملعقة من عصير الليمون.

ملعقة من الماء الساخن.

الخطوات:-

نقوم بتحضير بولة صغيرة ونضيف زيت الزيتون ثم نضيف عصير الليمون والماء الساخن ثم نخلط المكونات جيدا حتى تتجانس.

نقوم بفك اليدين والقدمين بهذا الخليط ونستمر بالتدليك لمدة ١٠ دقائق ويترك الخليط لمدة ساعتين.

وبعد مرور الوقت المحدد نقوم بغسل اليدين والقدمين أو يمكن مسحهم فقط باستخدام المناشف الورقية.

ثانياً: خليط عصير الليمون وماء الورد

يساعد ماء الورد في علاج العديد من الأمراض الجلدية ويساهم في العناية بالبشره ويساعد ايضا على تفتيح البشرة بشكل طبيعي.

المكونات:-

نصف كوب من ماء الورد.

٢ ملعقة من الجلسرين.

٢ ملعقة من عصير الليمون.

٢ ملعقة من عصير البرتقال.

ملعقة من خل التفاح.

الخطوات:-

في وعاء صغير نقوم بوضع ماء الورد ثم الجلسرين وعصير الليمون ونقلب.

ثم نقوم بإضافة عصير البرتقال وخل التفاح ثم نقوم بمزجهم جيداً ثم نقوم بتحضير زجاجة صغيرة ويوضع بها الخليط قبل الاستخدام ويرج جيداً.

نضع كمية على اليدين والقدمين لمدة ٣٠ دقيقة ويمكن استخدام هذا الخليط على كامل الجسم.

تكرر هذه الوصفة مرة واحدة يومياً.

ثالثاً:- خليط الكركم وزيت الزيتون

يساعد الكركم على تفتيح لون البشرة فهو من أهم المكونات المفضلة للتفتيح.

المكونات:-

ملعقة كبيرة من الكركم.

ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.

الخطوات:-