هاتي كوب سكر وتعالى اقولك سر عمل بسكويت الشاي الاقتصادي هتتعلميه خطوة بخطوة زي الحلواني

بسكويت الشاي من أكثر الأشياء التي يتم تناولها بشكل مستمر في الصباح مع كوب من الشاي في الصباح، كما يمكنك تقديم البسكويت للضيوف كمقبلات، ولعمل بسكويت الشاي علكيي بمعرفة المكونات الداخلة في عمل بسكويت الشاي، كل ما علكيي فقط هو إحضار كوب من السكر، ومع بعض المكونات الأساسية الداخلة في عمل بسكويت الشاي الاقتصادي، ولمعرفة المكونات اتبعي المقال.

مكونات بسكويت الشاي الاقتصادي

بسكويت الشاي الاقتصادي لا يحتاج إلى الكثير من المكونات، كما أنه يحتاج القليل من الوقت حتى يستوي بشكل جيد، واليكى مكونات عمل بسكويت الشاي الاقتصادي:

ثلاث أكواب من الدقيق الفاخر.

كوب من السكر البودرة.

نصف كوب من اللبن.

كوب من الزبدة الصفراء.

رشه ملح .

بيضة.

كيسين فانيليا، أو يمكنك استخدام الفانيليا السائلة.

كيس بيكنج بودر.

طريقة عمل بسكويت الشاى الاقتصادي