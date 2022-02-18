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عمر شويل - جدة هاتي كوب سكر وتعالى اقولك سر عمل بسكويت الشاي الاقتصادي هتتعلميه خطوة بخطوة زي الحلواني - ثقفني
بسكويت الشاي من أكثر الأشياء التي يتم تناولها بشكل مستمر في الصباح مع كوب من الشاي في الصباح، كما يمكنك تقديم البسكويت للضيوف كمقبلات، ولعمل بسكويت الشاي علكيي بمعرفة المكونات الداخلة في عمل بسكويت الشاي، كل ما علكيي فقط هو إحضار كوب من السكر، ومع بعض المكونات الأساسية الداخلة في عمل بسكويت الشاي الاقتصادي، ولمعرفة المكونات اتبعي المقال.
مكونات بسكويت الشاي الاقتصادي
بسكويت الشاي الاقتصادي لا يحتاج إلى الكثير من المكونات، كما أنه يحتاج القليل من الوقت حتى يستوي بشكل جيد، واليكى مكونات عمل بسكويت الشاي الاقتصادي:
- ثلاث أكواب من الدقيق الفاخر.
- كوب من السكر البودرة.
- نصف كوب من اللبن.
- كوب من الزبدة الصفراء.
- رشه ملح .
- بيضة.
- كيسين فانيليا، أو يمكنك استخدام الفانيليا السائلة.
- كيس بيكنج بودر.
طريقة عمل بسكويت الشاى الاقتصادي
- قومي بإحضار وعاء غويط، ثم نضع بداخله المكونات الجافة.
- نبدأ بوضع الدقيق ثم السكر ثم الملح ثم البيكنج بودر مع الفانيليا.
- لا بد لا نقلب المكونات جيدا، ثم نقوم بوضع اللبن على الخليط مع التقليب المستمر، يمكنك استخدام العجانة حتى تسهل علكيي مهمة العجن.
- والخطوة التالية هي أن نبدأ في إضافة الزبدة ثم البيض، مع التقليب المستمر.
- نغطي العجينة ربع ساعة راحة العجينة.
- نقوم بوضع العجينة داخل القمع، ثم نقوم بتشكيل العجينة على الصاج.
مع تشغيل الفرن قبل البدء في عمل المكونات على درجة حرارة عالية أي تكون 180 .
- كما أنه فيما بعد نحتاج أن نقوم بوضع الصاج داخل الفرن لمدة تلت ساعة.
- نقوم بإخراجه بعد أن يصبح لونه ذهبي ومستوى من الداخل.
- يتم تقديمه مع الشاي الساخن.
- كما يمكنك أن تقوم برش السكر البودر على الوجه لتزيينه.
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