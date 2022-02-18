أحصل علي أجود أنواع المياه المعدنية بسهولة وأنت بيتك

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عمر شويل - جدة تنقية المياه في المنزل بدون فلتر، سنتناول في هذا المقال أهم الطرق لتنقية الماء بسهوله في المنزل ،فهناك العديد من الملوثات المرئي والغير مرئية لتلوث المياه، وخاصة ماء الشرب التي تتعرق لتلوث كيميائي نتيجة وجود مركبات الرصاص والزئبق والزنيخ و بعض المبيدات الحشرية، وأيضا التلوث من التسريب النفطي من مراكب الصيد، ومخالفات المصانع المختلفة والتي بالطبع تسبب في إيذاء الكليتين و الصحة العامة بشكل أساسي مع الوقت.

أحصل علي أجود أنواع المياه المعدنية بسهولة

أولا: تنقية مياه الشرب في المنزل عن طريق الترسيب

أولا علينا تخزين الماء من خمس إلي 24 ساعة في أواني مفتوحة، وهذه العملية تساعد علي ترسيب جزء كبير من الرواسب الضارة بنسبة 50% من البكتيريا.

تنقية وتصفية و فلترته الماء

تصفية الماء عن طريق وضع كمية من القماش والقطن،في زجاجة مقسومة إلي نصفين كما موضح في الصورة المرفقة، يمكنك أيضاً استخدام فلتر ماء من الرمال و الحصى النظيف و القماش لتنقية و فلترة الماء قم بقطع زجاجة إلى نصفين كما بالصورة و قم بغلق فوهة الزجاجة بقطعة قماش أو شاش ثم ضع طبقة من الرمل النظيف ثم طبقة من الحصى الدقيق ثم طبقة من الحصى الخشن و هكذا كما يمكنك عمل عدة طبقات متبادلة من الرمل و الحصى لتحصل على فلتر مصنوع منزليا بسهولة.

تنقية و تصفية تهوية الماء

يقصد بتهوية الماء السماح للهواء المحمل بالأكسجين تخلله , تهوية الماء تزيد نسبة الأكسجين المذاب في الماء و الذي يحسن من طعمه و يمكن التهوية من خلال وضعه في زجاجة أو إناء مملوء لنصفه ( جركن) و غلقه ثم رجه حسب الاستطاعة و يساعد هذا علي التخلص من شوائب أملاح الحديد و المنجنيز

تنقية الماء عن طريق غلي الماء وقتل الجراثيم

غليان الماء لمدة دقيقة أو ثلاث دقائق يعمل علي قتا الميكروبات والجراثيم، يقتل البكتريا لكن يفضل بعد ذلك تهويته في إناء مفتوح و يفضل في الثلاجة حتي يكتسب بعضاً من الأكسجين الذي يفقده خلال عملية الغليان و حتي يتحسن طعم الماء مرة أخرى.

تنقية وفلترة الماء من الشوائب و الجراثيم بإستخدام بذور شجرة المورينجا

شجرة المورينجا هي شجرة متوفرة في كثير من الدول العربية و الأفريقية و بذور المورينجا معروفه بقدرتها على تنقية الماء من الشوائب، يقال أن بذور المورينجا تستخدم في بعض مناطق السودان لهذا الغرض, 15 – 20 بذرة مورينجا كافية لتنقية 20 لتر من المياه.