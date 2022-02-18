طريقة تحضير وعمل المعمول السعودي المميز في بيتك

طريقة تحضير وعمل المعمول السعودي، إذا بحثتم عن وصفات شهية يمكن تنفيذها في المنزل هشة وتذوب في الفم لا نجد أفضل من المعمول السعودي، حيث يعتبر واحد من أهم الوصفات التي يتم وضعها على الإنترنت، وبرغم كل ذلك لا يقوم البعض بعملها بشكل جيد الجميع يجتهد ولكن لا يظهر بالشكل المطلوب، لذلك قررنا نحن أن نقوم بوضع طريقة بسيطة للغاية لصنع أفضل وصفة، لا عليكم سوى متابعتنا سواءً كان في هذه الوصفة أو وصفات أخرى كثيرة.

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طريقة عمل تحضير المعمول

تناول شيء لذيذ مع الشاي هو أمر محبب لدى الجميع، ولكن لا يعتبر كل شيء يتم صناعته يتشابه مع الذي نشتريه من الخارج، لذلك قررنا أن نصنع واحدة من أفضل الوصفات السعودية الهشة الجميلة ألا وهي المعمول السعودي المميز، لا يجب أن تقلقون من المكونات أو طريقة التحضير فكل شيء غاية في السهولة، وتأتي مكونات التحضير هكذا:

كوبان ونصف من الدقيق.

ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

رشة من الملح.

نصف كوب من السكر الناعم.

نصف ملعقة من الهيل.

بيضة واحدة.

نصف كوب من الزبدة وربع كوب من السمن.

خطوات تحضير المعمول السعودي

الآن سنبدأ في تنفيذ طريقة عمل المعمول السعودي بالقليل من الخطوات، وتأتي أولاً بهذا الشكل: