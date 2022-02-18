طريقه عمل فطائر الجبن والكرواسان في المنزل بطريقه سهله ولذيذه وبمكونات بسيطه حيث تتميز بسرعه التحضير كما تعد من اشهي والذ الأطباق التي يمكن أن تقدم كوجبه للفطور كما تعد من الأطباق المفضلة للعديد من الأشخاص من الكبار والصغار كما يمكن استخدام أنواع عديده في الحشو بدل من الجبن مثل الشوكولاته أو المربي حسب الرغبة.

المقادير المطلوبة لعمل الكرواسان

2 كوب من الحليب.

كيلو من الدقيق.

كوب من الزيت.

كوب واحد من الماء.

2 ملعقة صغيره من الخميرة.

ملح حسب الرغبة.

ملعقة من السكر.

2 ملعقة من الزبادي.

ثلاثة من صفار البيض.

جبن حسب الرغبة.

طريقه تحضير الكرواسان

نبدأ بتسخين الماء والحليب حتي يصبح دافئ ثم نضيف الخميرة ويضاف السكر ونقلب جيدا ثم نقوم بوضع المواد المتبقية في طبق التحضير .

نقوم بتقليب العجين حتي يتم الحصول على عجينة ناعمة تغطى وتترك لمدة عشرون دقيقة لتتخمر.

تقسم العجينة وتفرد كل قطعة وتقسم ونبذا بالحشو ثم نضعها في صينية مدهونة وتترك لمدة عشرون دقيقة لترتاح .

نقوم بتسخين الفرن جيدا على حرارة 180 درجة ثم ندهن الفطائر بصفار البيض ونضعها بالفرن حتى تنضج.

المقادير المطلوبة لعمل الفطائر بالجبن

كوب من الحليب.

كوب من الماء الدافئ.

نصف كوب من الزيت.

2 حبه من البيض.

ملعقة صغيرة من السكر.

خميره.

القليل من الملح.

بقدونس مع الجبن للحشو.

2 حبه من البطاطس

بصلة مقطعه.

نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

نصف ملعقة صغيرة من الكمون.

ملعقة صغيرة مسحوق فلفل أحمر.

ملعقة كبيرة زيت زيتون.

طريقه تحضير فطائر الجبن