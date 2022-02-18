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عمر شويل - جدة وصفة الحواوشي الاسكندراني الشهير.. أجمل من طعم أشهر محلات الحواوشي المصرية - ثقفني
وصفة الحواوشي الاسكندراني الشهير، الحواوشي الاسكندراني والشهرة الواسعة التي اكتسبها، وذلك بسبب طعمة الذي لا مثيل له، والجميع يتساءل عن سر الخلطة التي تعطي هذا المذاق الرائع، وذلك نظرا لأن الحواوشي من أكثر الأكلات الشعبية المحببة لدى جميع المصريين، واليوم سوف نتناول معكم طريقة عمل الحواوشي، وأهم المكونات الخاصة به.
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طريقة عمل الحواوشي الإسكندراني
لقد كثر السؤال عن مكونات الحواوشي، طريقة تحضيره، لذا سوف نقدم لكم كافة تفاصيل النكات الخاصة بـ الحواوشي في الفقرات التالية:
مقادير عجينة الحواوشي
- إحضار نصف كيلو من الدقيق الأبيض المنخول
- ملعقة من الخميرة.
- نصف كوب من الزبادي.
- ثلاث ملاعق كبيرة من الزيت.
- كوب واحد من الماء.
- مقدار صغير جدا من الملح، ونفس المقدار من السكر.
مقادير الحشو للحواوشي
- نصف كيلو من اللحم المفروم.
- ثلاث بصلات كبار تم تقطيعها جيدا.
- فلفل الوان، فلفل حار تم تقطيع هذه المكونات على هيئة قطع صغيرة.
- فلفل أسود.
- ملح.
- كمون.
- نصف كوب من البقدونس المفروم.
طريقة تحضير الحواوشي الإسكندراني
- عليك القيام بتحضير عجينة الحواوشي، وذلك من خلال وضع الدقيق في إناء، وإضافة كلا من الزبادي والخميرة، والسكر، والماء إلى الدقيق والبدء في خلطهم جيدا حتى تحصلي على قوام متماسك.
- تجهيز العجينة، وتقسيمها إلى قطع صغيرة، وتركها حتى تخمر.
- القيام بوضع كلا من الملح والفلفل والكمون على اللحم المفروم، وبعد ذلك إضافة كلا من البقدونس والبصل والفلفل الألوان، والفلفل الحار إلى اللحم، وتخلط هذه المكونات جيدا.
- إحضار العجينة وفردها باستخدام الدقيق، ومنها بكمية بسيطة جدا من الزيت، ونضع كمية من مكونات اللحم المفروم على العجينة، وبعد ذلك وضع عجينة أخرى فوق هذه الخلطة، ودهن الوجه بالزبدة، وادخالها الفرن.
- إخراجها مباشرة فور أن تبدأ بأخذ اللون المطلوب
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