وصفة الحواوشي الاسكندراني الشهير.. أجمل من طعم أشهر محلات الحواوشي المصرية

وصفة الحواوشي الاسكندراني الشهير، الحواوشي الاسكندراني والشهرة الواسعة التي اكتسبها، وذلك بسبب طعمة الذي لا مثيل له، والجميع يتساءل عن سر الخلطة التي تعطي هذا المذاق الرائع، وذلك نظرا لأن الحواوشي من أكثر الأكلات الشعبية المحببة لدى جميع المصريين، واليوم سوف نتناول معكم طريقة عمل الحواوشي، وأهم المكونات الخاصة به.

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طريقة عمل الحواوشي الإسكندراني

لقد كثر السؤال عن مكونات الحواوشي، طريقة تحضيره، لذا سوف نقدم لكم كافة تفاصيل النكات الخاصة بـ الحواوشي في الفقرات التالية:

مقادير عجينة الحواوشي

إحضار نصف كيلو من الدقيق الأبيض المنخول

ملعقة من الخميرة.

نصف كوب من الزبادي.

ثلاث ملاعق كبيرة من الزيت.

كوب واحد من الماء.

مقدار صغير جدا من الملح، ونفس المقدار من السكر.

مقادير الحشو للحواوشي

نصف كيلو من اللحم المفروم.

ثلاث بصلات كبار تم تقطيعها جيدا.

فلفل الوان، فلفل حار تم تقطيع هذه المكونات على هيئة قطع صغيرة.

فلفل أسود.

ملح.

كمون.

نصف كوب من البقدونس المفروم.

طريقة تحضير الحواوشي الإسكندراني