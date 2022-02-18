أقوى خلطة لعلاج التساقط وملء فراغات الشعر بمكونات بسيطة من منزلك، بمكونين فقط بالاضافة إلى كوب صغير من زيت الزيتون الأصلي سينمو شعرك بغزارة وكثافة شديدة، وسوف تتخلصين تماماً من مشكلة الشعر الخفيف بغرة الرأس ( مقدمة الرأس ) والفراغات التي تظهر عادة في تلك المنطقة. إليكي سيدتي وصفة هندية لتطويل الشعر وتقويته وتكثيفه بسرعة فائقة؛ فهي تنبت فراغات الشعر الصلعاء وتحفز نمو بصيلات الشعر. كل ما عليك هو الاستعانة بالزنجبيل الطازج فهو فعال جداً في تحفيز بصيلات فروة الرأس للنمو بسرعة هائلة، بالإضافة إلى الفلفل الحلو فهو يوقف تساقط الشعر ويمنع زيادة مساحة المناطق الصلعاء.

أقوى خلطة لعلاج التساقط وملء الفراغات

المقادير المطلوبة لإعداد الوصفة هي:

قطعة من الزنجبيل الطازج.

حبة فلفل أخضر حلو.

كوب من زيت الزيتون.

نأخذ قطعة الزنجبيل ونقشرها لنزيل القشرة الخارجية ومن جانب آخر نزيل بذور الفلفل ونقوم ببشره باستخدام مبشرة ناعمة، لنحصل على مبشور الفلفل ونضعه في وعاء مناسب ثم نبشر إليه قطعة الزنجبيل بمبشرة ناعمة أيضاً، وبعد ذلك نضع مبشور الفلفل والزنجبيل في قدر معدني مع إضافة زيت الزيتون ثم نحرك المكونات مع بعضها، وبعد ذلك نضع القدر على نار هادئة حتى يتبخر الماء كله ويبقى الزيت فقط ويقلب الخليط باستمرار، بعد ذلك نرفع الخليط عن النار ونقوم بتصفيته باستخدام مصفاة لنحصل على زيت بخلاصة الفلفل والزنجبيل.

تكثيف الشعر الخفيف

طبقي هذا الزيت على فروة رأسك وركزي على الفراغات والمناطق الصلعاء المتواجدة بشعرك، ثم دلكي فروة رأسك جيداً لمدة دقيقتين وبعد ذلك غطي شعرك بغطاء بلاستيكي واتركي الزيت على شعرك لمدة ساعتين، وبعد ذلك اغسلي شعرك كالمعتاد ويمكنك تكرار تطبيق هذا الزيت 2 مرات في الأسبوع، وستلاحظين نتائج مدهشة من أول أسبوع سيتوقف شعرك عن التساقط نهائياً، وسينمو لك شعر جديد في الأماكن الصلعاء وسيطول شعرك ويصبح كثيفاً، نحتفظ بالكمية المتبقية من الزيت في برطمان زجاجي ونحتفظ به في الثلاجة ولكن قبل استخدامه نقوم بتدفئته قليلاً، هذه الكمية تكفي لأربع إستعمالات ويمكنك تحضير كمية أكبر والاحتفاظ بها.