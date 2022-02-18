كريم غالي الثمن كريم النشا وماء الورد يجعل بشرتك جميلة ويخفي التجاعيد في أسبوع

يعد كريم النشا وماء الورد ، من أفضل الكريمات الطبيعية التي تعزز من صحة البشرة ونضارتها، وهو مناسب لجميع أنواع البشرة الدهنية والجافة، كما يعمل كمقشر طبيعي رائع لإزالة التجاعيد والخلايا الميتة والاسمرار الناتج عن أشعة الشمس الضارة، كما يعطي للبشرة رائحة عطرية جميلة تدوم طول الوقت مما يجعل البشرة منتعشة وجميلة، ويمنح البشرة بياض ناصع ويخفي تجاعيد عشرين عاما، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على طريقة عمل كريم ماء الورد والنشا العجيب للقضاء على التجاعيد واسمرار البشرة نهائياً بخطوات بسيطة وسهلة بالمنزل.

مكونات كريم النشا وماء الورد

يحتوي الكريم على بعض المكونات البسيطة سوف نتعرف عليها وهى كالتالي:-

ملعقة كبيرة من ماء الورد. ملعقة كبيرة من النشا. مقدار ملعقة صغيرة من العسل. نصف كوب من الماء العادي.

طريقة التحضير

سوف نقدم لكم اليوم طريقة تحضير كريم النشا وماء الورد العجيب لتبييض البشرة والقضاء على التجاعيد نهائياً بخطوات بسيطة وسهلة بالمنزل وهى كما يلي:-

نقوم بمزج جميع المكونات مع بعضها حتى يتجانس الخليط.

ثم نضع الوعاء على نار هادئة ونقلب حتى يصبح ثقيل القوام.

نرفع الوعاء من على النار ونتركه حتى يبرد تماماً.

ثم نقوم بإضافة ملعقة صغيرة من زيت جوز الهند ونقلب حتى يصبح القوام كريمي.

نقوم بغسل الوجه بالماء الفاتر، ثم نقوم بتطبيق الكريم على الوجه ونتركه لمدة ساعة كاملة، ثم يتم غسله بالماء البارد.

نكرر وضع الماسك على الوجه كل يوم قبل النوم مباشرة ويتم غسله بعد مرور ساعة كاملة وسوف تلاحظين النتائج بنفسك.

فوائد كريم النشا وماء الورد للبشرة

يحتوي الكريم على فوائد عديدة سوف نعرضها عليكم اليوم وهى كما يلي:-