عصير طبيعي صحي غني بالمغنيسيوم والزنك والفوسفور يغنيك عن شراء المكملات الغذائية للتمتع بصحة جيدة

عصير المغنسيوم هناك بعض العناصر التي تحتوي على كثير من العناصر الغذائية الهامة جدا للجسم، والتي تستطيع أن تقدم للجسم كل ما يلزمه لكن هناك عصير واحد يستطيع أن يقدم لك كل هذه العناصر الهامة والتي تكون من المغنيسيوم والزنك والفوسفور أيضا يقدم هذا العصير العديد من الفيتامينات والمعادن اللازمة للجسم ومن الرائع جدا أنك عندما تقوم بتناول هذا العصير مرتين في اليوم تستطيع أن تلبى جميع احتياجات الجسم دون اللجوء إلى تناول شئ أخر.

عصير المغنيسيوم

كما ذكرنا أن هذا العصير مهم جدا للجسم وأيضا عند تناوله يمكنك من تلبية جميع الاحتياجات الخاصة بالجسم مثل العناصر الغذائية العديدة جدا لكن ما هي المكونات الخاصة لهذا العصير:

احضر من اللوز حوالي 10 جرام والذي يساوى 10 حبات لوز.

قم بإحضار من بذور القرع حوالي 10 جرام والذي يساوي 24 بذرة.

احضر أيضا ملعقتين كبيرة الحجم من السمسم والتي يساوي 20 جرام سمسم.

عليك أيضا أن تحضر موزة تكون متوسطة الحجم وإن كنت تريد أن تعرف ميزانها فإنها ينبغي أن تكون 150 جرام أو ما يقرب من ذلك.

احضر حوالي 3 أو 4 ثمرات من التمر الغربي الرائع.

أخيرا قم بتحضير كوب ماء بارد.

القيمة الغذائية لهذا العصير

بعد أن تم ذكر المكونات الخاصة لهذا العصير عليك أن تعرف ما هي القيمة الغذائية: