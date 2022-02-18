نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اصنعي مقشر طبيعي لتخفيف علامات تمدد الجلد وجعل بشرتك خالية من الشوائب في المقال التالي

عمر شويل - جدة علامات التمدد من أكثر المشاكل الجلدية المزعجة وخاصة للسيدات، وقد تزداد تلك العلامات بعد فقدان الوزن أو بعد فترة الحمل، وفي حين أنه لا يمكن القضاء عليها تمامًا باستخدام الوسائل الطبيعية، فيمكن تقليلها باستخدام بعض المواد، وفي السطور التالية سنقدم لك مقشر منزلي الصنع لتقليل علامات تمدد الجلد.

مكونات مقشر البشرة لعلاج علامات التمدد

إن السكر البني الخشن مثل سكر القصب أو السكر البني الطبيعي يعمل جيدًا في مقشر علامات التمدد المصنوع منزليًا لكن ما الذي يجعل السكر مفيدًا للبشرة؟

إن السكر مرطب طبيعي مما يعني أنه يساعد على ترطيب البشرةن كما يعتبر السكر أيضًا مصدرًا طبيعيًا لحمض الجليكوليك، والذي يشيع استخدامه لعلاج البشرة الجافة والمتضررة من الشمس والشيخوخة.

وربما تكون قد سمعت أيضًا عن حمض ألفا هيدروكسي (AHA)، وهذا المكون يشجع على تجدد الخلايا ويولد بشرة أكثر نضارة وشبابًا.

زيت جوز الهند المجزأ

يمكن أن يعمل كل زيت جوز الهند معجزات للبشرة ، لكن زيت جوز الهند المجزأ (السائل) يمكن أن يعمل بشكل أفضل لوصفات البشرة منزلية الصنع، لأنه يمتزج جيدًا مع المكونات الأخرى ويتغلغل بسهولة في الجلد ويرطب دون انسداد المسام.

زبدة الشيا الخام

زبدة الشيا غنية بفيتامين أ الطبيعي ويمكن أن يساعد استخدام الزبدة الطبيعية غير المكررةفي تحسين العديد من الأمراض الجلدية مثل الشوائب والتجاعيد، والوقاية من علامات التمدد أثناء الحمل والتعب العضلي ، والتهاب الجلد وقد ثبت أيضًا في الدراسات أنها يمكن أن تعزز إنتاج الكولاجين.

زيت فيتامين هـ

يمكن أن يفيد زيت فيتامين E في حل عددًا من مشاكل الجلد الشائعة بما في ذلك الحروق والندوب والجروح.

الزيوت الأساسية

يمكن أن يساعد استخدام زيت اللافندر موضعيًا في تحسين عدد من الأمراض الجلدية بما في ذلك علامات التمدد وحب الشباب والبقع العمرية، كما تساعد خصائصه المضادة للالتهابات ومضادات الأكسدة على تخفيف مشاكل البشرة وعكس علامات الشيخوخة، أيضًا يمكن أن يفيد زيت الليمون الأساسي البشرة ، بما في ذلك تغذية البشرة التالفة وترطيبها.

كيفية عمل مقشر منزلي لعلامات التمدد

احضري نصف كوب من سكر القصب الخام العضوي، وربع كوب من زيت جوز الهند (أو زيت الزيتون) مع ملعقة كبيرة من زبدة الشيا.

قومي بإضافة نصف ملعقة صغيرة من زيت فيتامين هـ وخمس قطرات من زيت اللافندر الأساسي وثلاث قطرات من زيت الليمون العطري (أو ملعقة صغيرة من عصير الليمون العضوي).

ضعي جميع المكونات في مقلاة على نار خفيفة مع التحريك حتى يصبح المزيج ناعمًا.

ثم ضعي المكونات في وعاء زجاجي أو وعاء بغطاء.

ملاحظة: في حالة الحمل أو الرضاعة ، يرجى التأكد من مراجعة طبيبك قبل استخدام الزيوت العطرية أو أي مكونات جديدة على جسمك.

طريقة استخدام مقشر علامات التمدد

افركي مقشر علامات التمدد على المناطق المصابة مرتين إلى ثلاث مرات في الأسبوع، وأفضل وقت لاستخدام هذا المقشر هو أثناء الاستحمام.

ثم قومي بتجفيف المنطقة بالتربيت، بعد ذلك ضعي كريم علامات التمدد لمنح بشرتك أفضل فرصة لتصبح خالية من الشوائب.