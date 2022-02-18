ب٢ كوب دقيق أعملي كيك الفانيليا اليومي الهش الخفيف بمكونات غير مكلفة وبطعم لذيذ ورائع

من أشهر أنواع الحلويات على مستوى دول العالم بأكملها هو الكيك حيث أن الكيك بجميع أنواعه المختلفة يتميز بمذاق لذيذ ورائع ورائحة شهية وجذابة فهو من الحلويات المحببة لدي الكثير من الأطفال والكبار أيضا، فجميع الناس يرغبون تناولها في أي وقت ومن أحلى وأجمل أنواع الكيك هي كيكة الفانيليا فهي تكون كيكة هشة جدا، ويمكن أن نقوم بتجهيزها في خلال عشر دقائق فقط ومكوناتها موجودة في كل بيت وتكون إقتصادية وغير مكلفة وغير ذلك أنها مغذية جدا لصغار السن، نظرا لإحتوائها على العديد من العناصر الغذائية مثل الفيتامينات والبروتينات وغيرها نتيجة للمقادير التي تحتوي عليها.

مكونات كيكة الفانيليا

كوبان كبيران من الدقيق الأبيض.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من مسحوق النشا.

ملعقة واحدة صغيرة الحجم من الفانيليا البودر.

رشة من الملح.

كوب واحد كبير من السكر.

ملعقتان صغيرتان من البيكنج بودر.

نصف كوب كبير من الزيت النباتي.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من الخل الأبيض.

ثلاث بيضات.

كوب واحد كبير من الحليب السائل.

طريقة عمل كيكة الفانيليا