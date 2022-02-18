مشروب معجزة يقوي المناعة ويخلصك من الزكام السعال الحاد الرشح سيلان الانف والبلغم في ساعتين

الجهاز المناعي عند الإنسان من أبرز الأشياء التي لابد أن يعتني بها لانه يعد الجزء الذي يحمي الإنسان من الإصابة بالعديد من الأمراض كما أنه يجعل الإنسان أكثر قوة تجاه الوقاية من الأمراض خلال هذا المقال ‏سنتحدث عن بعض المشروبات التي تساعد على تقوية المناعة عند الإنسان وهذه المشروبات هي مشروبات طبيعية تحتوي على الفيتامينات والعناصر الغذائية التي تحتاجها خلايا الإنسان حتى تكون قادرة على أداء الوظائف الحيوية في الجسم خلال هذا المقال سنتحدث أيضا عن طريقة إعداد مشروب صحي يساعد على تقوية المناعة والمكونات التي نحتاج إليها حتى نستطيع إعداد هذا المشروب الصحي.

مكونات مشروب لتقوية المناعة

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يحتاج الإنسان إلى بعض المكونات الطبيعية التي تساعد على دعم جهاز المناعة بشكل كبير وذلك من خلال ‏تزويد جهاز المناعة في العديد من الفيتامينات والعناصر الصحية التي يحتاج إليها خلال هذه الفقرة سنتحدث عن طريقة إعداد مشروب يساعد على تغذية الجهاز المناعي وهذا المشروب يتكون من العديد من الفواكه الطبيعية التي تساعد على تقوية جهاز المناعة ومكونات هذا المشروب هي:

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حبة من البرتقال الطازج

حبة من التفاح الطازج

ملعقة كبيرة من العسل

حبة من الأفوكادو الطازج

كوب من الحليب الطازج

مشروب لتقوية المناعة

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فيما يلي نتحدث عن الطريقة التي يتم من خلالها إعداد هذا المشروب وطريقة استخدام المشروب الذي يعمل على تقوية المناعة:

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نحتاج إلى خلاط كهربائي نضع داخل الخلاط الكهربائي كوب من الحليب الطازج بعد ذلك نضيف له الأفوكادو والبرتقال والتفاح حتى يتكون لنا عصير سائل.

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‏ بعد ذلك نقوم باضافة ملعقة من العسل على هذا العصير حتى يعمل على تحلية العصير ويمكن زيادة كمية العصير الطبيعي.

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‏ يتم تناول هذا المشروب يومين حتى يعمل على دعم وتغذية الجهاز المناعي للإنسان.

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‏ هذا المشروب يحتوي على معظم العناصر الغذائية التي يحتاج إليها الجسم الإنسان مثل فيتامين سي وفيتامين ج و العديد من الفيتامينات والعناصر الأخرى التي يحتاج إليها الجسم.

الحرص على تناول هذا المشروب لمدة طويلة يعمل على تغذية جهاز المناعة يموت جهاز المناعة بالقوة

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