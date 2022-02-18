نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بطعم لذيذ وطريقة جديدة اعملي الكنافة بالمهلبية طرية من جوه ومقرمشة من بره لكي ولعائلتك في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعتبر الكنافة بالمهلبية هي أساس كل المناسبات وكل السهرات الرمضانية وذلك بسبب تمييزها بطعمها اللذيذ ، وتعتبر الكنافة بالمهلبية من اكثر الحلويات المشهورة والشهية ويحبها صغار وكبار، وتعتبر الكنافة بالمهلبية مشهورة جدا في بلاد الشام وبرغم سهولتها يصعب عند بعض الأشخاص عملها ويمكن ان نعرف طريقه سهلة لها من هذا المقال.

طريقة سهلة لعمل الكنافة بالمهلبية

المقادير:

مكونات الشربات:

– كوبان من الماء.

– كوبان من السكر.

– ملعقة كبيرة من عصير الليمون.

مكونات الكنافة :

– كيلو كنافة.

– نصف كوب من السمن البلدي او الزبدة السايحة علي حسب الرغبة.

– ربع كوب من السكر البودر.

مكونات المهلبية :

– كيلو لبن.

– أربعة ملاعق كبيرة من النشا.

– 2 علبة قشطة.

– اربعة ملاعق كبيرة من السكر.

طريقة عمل الشربات :

نضع كوب من السكر وكوب من الماء وملعقة كبيرة من الليمون علي النار حتي يثقل ويصل الي القوام المناسب ثم نرفعها من النار.

طريقة عمل الكنافة :

نحضر وعاء عميق ونضع به الكنافة ثم نقطع الكنافه جيدا لقطع صغيرة ونضع عليها السمن البلدى أو الزبدة علي حسب الرغبة ونخلطها جيدا في الكنافه ثم نضيف عليها السكر البودرة ونخلطها جيدا.

طريقه تحضير الكنافة بالمهلبية