نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بحشوة القشطة اللذيذة اعملي بلح الشام بالقشطة بمكونات سهلة وسريعة مثل محلات الحلويات في المقال التالي

عمر شويل - جدة يعتبر البلح الشام من الحلويات الشهيرة في كل البلاد حيث ان اصله عثماني ويعتبر اساسي في كل المناسبات والسهرات ولا يخلوا اي بيت منه وذلك للذة طعمه وسهولة تحضيره ف هو غير مكلف وسريع التحضير ويحبه جميع الأعمار ويمكن ان نقدم في هذا المقال طريقة سهله ومختلفة لعمل البلح الشام.

طريقة عمل بلح الشام بالقشطة اللذيذة

المقادير :

1 كوب من الماء.

4 بيضات.

1 كوب من الدقيق.

رشة من الملح.

رشة من السكر.

2 ملعقه من الڤانيليا.

2 ملعقة كبيرة من النشا.

ربع كوب من الزيت او ربع كوب من السمنه علي حسب الرغبة.

مقادير الشربات :

2 كوب من السكر.

2 كوب من الماء.

ملعقة صغيرة من عصير الليمون.

مكونات حشوة البلح الشام:

2 كيلو لبن

4 ملعقة نشا

4 ملعقة قشطة

4 ملعقة سكر

ملعقة ملح

ملعقة فانيليا

ملعقة زبدة

طريقة عمل الحشوة :

نقوم بوضع السكر واللبن والنشا في اناء ونقوم بتقليبهم سويا ثم نضع الخليط على النار حتى يثقل قوامه ثم نرفعه من النار ونتركه حتى يبرد ثم نقوم بااضافة القشطة وباقي المكونات مع التقليب حتى يتجانس الخليط ويترك جانبا.

طريقة تحضير البلح الشام:

نضع 2 كوب من الماء مع 2 كوب من السكر مع ملعقة صغيرة من عصير الليمون علي النار ونقلبه جيدا ونتركه يغلي جيدا حتي يصبح القوام ثقيلاً ثم نرفعه من علي النار ونتركه حتي يبرد تماما قبل ان نستخدمه علي البلح الشام.

طريقة تحضير البلح الشام بالقشطة :