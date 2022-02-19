نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر على الطريقة المصرية أعملي ورق العنب بخلطة الأرز بطريقة ملفوفة ومظبوطة وطعم لذيذ في المقال التالي
هناك الكثير من انواع المحشي المختلفة، وهذه الأنواع تتوقف على نوع الخضار الذي يتم حشوه، وهناك أنواع قد تكون مميزة، ويحبها الناس بشكل كبير، فهو له شكل وطعم مميز عن باقي الانواع، كما أن ورق العنب يمتاز بتعدد فوائدة للجسم وإحتوائها على الألياف المهمة جدًا للمعدة، واليوم سوف نتعرف على طريقة عمل محشي ورق العنب بالحشو اللذيذ المميز وذلك من خلال متابعتكم لنا الآن.
طريقة عمل ورق العنب المحشو بالأرز
ورق العنب أكلة لذيذة، يمكنكم تقديمها في العزائم المختلفة، وفي شهر رمضان الكريم حتى نزين به أي مادئة، وطريقة تحضيره قد تبدو صعبة لبعض الناس ولكن إذا اتبعت الخطوات بشكل محدد سوف تصبح من أبسط الطرق، وطريقة التحضير كالآتي:
المكونات
- ربع كيلو من ورق العنب.
- نصف كيلو من الأرز الأبيض.
- كيلو من الطماطم المعصورة جيدًا.
- عدد ثلاثة حبات من البصل مبشور.
- حزمة واحدة من الشبت.
- حزمة واحدة من الكزبرة الخضراء.
- حزمة واحدة من البقدونس.
- ملعقة من الملح.
- ملعقة من الكزبرة.
- رشة من الفلفل الأسود.
- رشة نعناع جافة
- ربع كوب من عصير الليمون.
طريقة التحضير
- في البداية لابد من القيام بتنظيف ورق العنب وقطع الفرع الخاص به.
- قومي بسلق الأوراق في الماء الساخن على النار وذلك حتى يتغير لون الورق فقط.
- اخرجي الورق، وضعيه في مصفاة للتخلص من كل المياه.
- قومي بعمل الخلطة من خلال.
- إحضار إناء مناسب الحجم.
- اضيفي به مقدار مناسب من الزيت وعند إتمام تسخينه قومي بإضافة البصل.
- قلبي البصل وذلك حتى يذبل ويتغير لونه.
- اضيفي الان صلصة الطماطم.
- اتركيها مع البصل حتى تتسبك جيدًا وتقل المياه الموجودة بها تمامًا.
- اضيفي اليها الان الكزبرة، والشبت والبقدونس بعد تقطيعه قطع صغيرة.
- قلبي كل المكونات مع بعضها البعض جيدًا حتى تتجانس المكونات.
- اضيفي إليه البهارات بالكامل التي قد تم تجهيزها.
- قلبي المكونات جيدًا مع بعض.
- اضيفي الأرز الى المكونات على النار.
- قومي بتقليب كل المكونات جيدًا واتركي الارز مع الخلطة على النار لمدة دقيقة.
- ارفعي الخليط من النار.
- اتركيه يبرد قليلًا،ثم قومي بالحشو بعد ذلك.
- احشي ورق العنب وقومي بلفه بشكل جيد متناسق.
- رصي كل الكمية في حلة مناسبة الحجم.
- ارفعي الحلة على النار واضيفي إليها كوبين من الشوربة إذا كانت تتواجد أو المياة، واتركي المحشي حتى يشرب المياه وينصح تمامًا.
- ويتم تقديمة وتناوله الان بألف هنا وشفا.
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