هاتي كوباية شعرية وملعقتين نشا وتعالي اقولك هنعمل بيهم اية مش هتبطلي تعمليها لولاد

طريقة عمل المهلبية بالشعرية، من أهم أنواع الحلوى السهلة، وسريعة التحضير هي تلك النوعية من المهلبية بالطعم المميز، والتي من الممكن أن يتم تحضيرها من مكونات سهلة جدا ومتوفرة في كل منزل لعمل أفضل أنواع المهلبية، وتعتبر تلك الطريقة القادمة من الطرق السهلة، والتي يكون من السهل على ربة المنزل أن تتبع الطرق البسيطة لعملها وتحضيرها في أقل وقت ممكن للاستمتاع بتناول نوع من الحلوى الخفيفة وسريعة التحضير كما أن خطوات الإعداد ليس من الصعب على ربات البيوت أن تقمن بالتحضير السريع لها، ومن خلال الآتي من تلك الفقرات القادمة نوضح أهم المكونات الأساسية لعمل المزج من المهلبية مع بيان أهم الخطوات واجبة الاتباع للحصول على المهلبية بأفضل نتيجة.

مكونات طريقة عمل المهلبية بالشعرية

من الممكن أن تقومي بتحضيرها إذا ما توفرت كل المكونات الأساسية، والتي من الممكن أن يتم استخدامها لعمل نوع مميز من حلوى المهلبية، والتي يفضل تناولها الكبار، والصغار كما أن قيمتها الغذائية عالية بالنسبة للأطفال، ومن خلال استعمالك لمكونات بسيطة متواجدة بالمنزل، من الممكن أن تقومي بالإعداد السريع لحلوى المهلبية وفي خلال أقل وقت ممكن، ومكونات العمل للمهلبية تكون كما يلي، أهم المكونات التي لا بد من توافرها لعمل أفضل طبق من المهلبية باستعمال الشعرية مع المكونات الآتية:

كوب من الشعرية أي نوع تفضلينه.

لتر من الحليب أو أربعة أكواب.

ملعقة من الفانيليا.

ملعقة من السمن البلدي.

ملعقة من الزيت النباتي.

ملعقة من النشا.

نصف كوب من السكر.

طريقة تحضير المهلبية بالشعرية

من الممكن البدء بخطوات التحضير من خلال الاتباع لما يلي في النقاط القادمة

الخطوة الأولى تكون باستعمال الوعاء الملائم.

قومي بالتحمير للشعرية في السمن مع الزيت.

يتم وضع المكونات الأخرى بالكامل بعد الحصول على اللون الذهبي للشعرية.

يتم الضرب الجيد للمكونات مع بعضها بالهاند بلندر لتحصلي على القوام الناعم الكريمي للمهلبية.

تصب المهلبية في البولات المنسبة، ويتم تزيينها بأي نوع من أنواع شرائح المكسرات، أو الزبيب وجوز الهند.

من الممكن أن يتم وضعها بالثلاجة بعد إتمام خطوة تزيينها.

طريقة عمل المهلبية بالشكولاته

قومي بوضع كوب من الحليب في إناء واضيفي إليه نصف كوب من السكر و اضيفي إليهم ثلاثة ملاعق من النشا وقومي بالتقليب جيدا ثم قومي بوضع الخليط علي نار هادئة واتركيه علي النار حتي يصبح متماسك ثم قومي برفع الخليط من النار ثم قومي بوضع 8 قطع من الشكولاتة الداكنة وقلبي جيدا ثم قومي بوضعهم في كأس ويتم وضعهم في الثلاجة وعند إخراجهم يجب وضع كريم شانيتة .