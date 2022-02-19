حلي الشوفان بالنوتيلا وجوز الهند بمكونات بسيطة

حلي الشوفان بالنوتيلا، تعتبر حلى الشوفان بالنوتيلا من أكثر أنواع الحلوى التي تتسم بالمذاق الشهي وسهولة التحضير، فترغب كل أم في أن تقدم إلى أفراد أسرتها حلى جديدة وبمذاق شهي للغاية فتتبعوا معنا في مقالنا التالي الخطوات المتبعة في تحضير حلى الشوفان بالنوتيلا.

طريقة تحضير حلى الشوفان بالنوتيلا:

يتم تحضير حلى الشوفان بالنوتيلا بمقادير بسيطة وغير مكلفة على الإطلاق وفيما يلي المقادير المستخدمة في تحضير حلى الشوفان بالنوتيلا:

كأس من الشوفان.

كأس من الحليب البودرة.

كأس من جوز الهند.

كأس من الحليب السائل.

نصف كأس من السكر.

خطوات تحضير حلى الشوفان بالنوتيلا:

يتم تحضير حلى الشوفان بالنوتيلا بخطوات بسيطة وغير مكلفة على الإطلاق وتتبعوا معنا في السطور الآتية تلك الخطوات:

أولًا يتم الحصول على إناء ويتم وضع فيه الشوفان والحليب البودرة وجوز الهند. يتم تقليبهم جيدًا مع بعضهم البعض لحين أن يتغير لونها إلى اللون الذهبي. القيام بإضافة السكر والحليب السائل ويتم الاستمرار في التقليب. بعد ذلك يتم عجن كافة المقادير مع بعضها البعض لحين أن يتشكل لديكم عجينة في شكل كرة. يتم الضغط بأصابعنا في منتصف الكرة. بعد ذلك يتم وضع النوتيلا في كيس ويتم ثقبه ثم يتم وضع النوتيلا في حلى الشوفان.

مقادير تحضير حلى الشوفان بالجوز والعسل:

يتم تحضير حلى الشوفان بالجون والعسل بمقادير غير مكلفة للغاية وهي كالتالي:

كوب من الشوفان.

جوز.

3 كاسات حليب.

فول سوداني.

لوز

قرفة.

عسل.

خطوات التحضير:

يتم التحضير من خلال اتباع الخطوات الآتية:

أولًا يتم غلي اللبن لحين أن يفور ثم يتم سكبه في إناء. يتم وضع الشوفان في اللبن ثم تركه لحين أن ينتفخ ويتشرب كل الحليب. بعد ذلك يتم تحضير كاسات التقديم ويتم وضع فيها المقادير ثم يتم رش القرفة على الوجه مع العسل والمكسرات وبالهناء عليكم.

حلى الشوفان الصحي:

ثمرتان من الموز.

كأس من الشوفان.

فنجان من الكاجو.

ملعقة من القرفة.

ملعقة من البيكنج بودر.

عسل طبيهي.

فنجان من الزبيب.

خطوات التحضير: