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عمر شويل - جدة طريقة عمل كيكة الشوكولاتة الهشة الغرقانة في صوص الشوكولاتة اللذيذ - ثقفني
كيكة الشكولاتة بصوص الشكولاتة تعتبر من أكثر أنواع الكيك التي يوجد عليها إقبال بكثرة، من معظم الأشخاص، خاصة في اعياد الميلاد والمناسبات، ويمكن تحضيرها داخل البيت في وقت لا يتعدى الساعة، لذلك سوف نقدم إليكم خلال هذا المقال طريقة عمل كيكة الشكولاتة بصوص الشكولاتة.
طريقة عمل كيكة الشكولاتة بصوص الشكولاتة
المكونات
- ٢ كأس كبير من الدقيق.
- كأس صغير من السكر.
- كوب كبير من اللبن السائل.
- ١٠٠ جرام من زيت الذرة.
- ثلاث حبات من البيض.
- نصف ملعقة متوسطة من الفانيلا.
- أربع ملاعق صغيرة من الكاكاو.
- ٢ ملعقة صغيرة بيكنج بودر.
- رشة من الملح.
- لصوص الشكولاتة
- كأس كبير من اللبن السائل.
- ٥٩ جرام من الكاكاو الخام.
- أربع ملاعق صغيرة من الدقيق.
- ستون مل من الماء.
- ملعقتان صغيرتان من الزبدة.
طريقة التحضير
- قومي بتشغيل الفرن على درجة حرارة مرتفعة، ثم اتركيه حتى يسخن جيدا.
- انخلي مقدار البيكنج باودر، والكاكاو، والدقيق، والملح، ثم ضعيهم في وعاء كبير الحجم للخلط، ثم قلبيهم.
- اسكبي حبات البيض في الخلاط الكهربائي، ثم ضيفي إليه الفانيلا، والسكر، ثم اخفقيهم لمدة ٧ دقائق.
- ضيفي اللبن وزيت الذرة إلى خليط البيض، ثم اخفقي المكونات مرة أخرى، حتى يتكون مزيج كثيف
- ضعي خليط البيض فوق خليط الكاكاو والدقيق، ثم امزجي جميع المكونات بالمضرب اليدوي، لمدة ربع ساعة، حتى يتكون خليط كريمي.
- صبي خليك البيض والكاكاو في صينية مدهونة بالسمن، ثم اتركيها جانبا لمدة خمس دقائق حتى ترتاح.
- قومي بإدخال الصينية في الفرن الساخن، ثم اتركيها لمدة ساعة إلا ثلث على درجة حرارة متوسطة، حتى تنضج، ثم اتركيها جانبا.
- اسكبي اللبن في وعاء حراري صغير الحجم، ثم ضعيه على النار وضيفي إليه الكاكاو، والماء، والدقيق، والسكر، ثم استمري في التقليب بشكل سريع، حتى لا يتكتل.
- اتركي خليط اللبن على النار، حتى يصل إلى مرحلة الغليان، ثم ضيفي إليه مقدار الزبدة، ثم امزجيهم بالمضرب اليدوي لمدة دقيقتين، حتى يصبح صوص الشكولاتة جاهز.
- وزعي صوص الشكولاتة فوق سطح كيك الشكولاتة، ثم قطعيها حسب الرغبة، حتى تصبح كيكة الشكولاتة بصوص الشكولاتة جاهزة للتقديم.
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