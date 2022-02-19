في دقيقتين.. تنظيف البط من الريش الصغير والزفارة تماماً بمكون هيجعلها ناصعة البياض

تنظيف البط من الريش الصغير من الممكن أن يتم تخليصه تماما من الريش وهذا ما يكون باستعمال مكونات منزلية مميز لها القدرة على أن تيسر من الانتزاع التام للريش، والتخلص من تواجده نهائيا وهذا ما يكون من خلال الاستعانة بمكونات كلها طبيعية ولا تؤثر في النهاية على مذاق ونكهة البط بعد أن يتم طهيهه، ومن خلال الآتي من تلك الفقرات القادمة نتحدث بالتفصيل عن أفضل الطرق التي من خلالها من الممكن أن يتم التنظيف السريع والجيد لكل نوعيات الدواجن، وسنوضح كيفية الاستخدام لتلك المكونات بكل سهولة والتخلص تماما من تواجد أي ريش على البط، كما أن تلك الطرق المقبلة تعد معقمة للبط تماما وتخلصه من أي جراثيم أو ميكروبات وهذا ما يجعل الطهي صحي بشكل أكبر.

تنظيف البط من الريش الصغير

بالإمكان لكل ربات البيوت أن تقمن بالتنظيف الجيد للبط، وكل أنواع الدواجن، وهذا ما يكون من خلال استعمال مكونات بسيطة ولها القدرة على أن تنظف البط من الجلد وتعمل على إخلائه تماما من تواجد أي ريش قصير أو متواجد تحت الجلد، كما أن تلك الطرق تعد منظفة من التكاثر البكتيري على الجلد لكل أنواع الطيور، وفيما يلي أهم تلك الطرق بالتفصيل.

خطوات لتنظيف البط من الريش باستعمال الملح

الملح الخشن يعتبر من بين أهم المكونات التي لها القدرة على أن تخلص البط تماما من أي روائح نفاذة ومن الممكن أن يتم التنظيف بالاستعانة بالخطوات القادمة:

الخطوة الأولى تكون من خلال استعمال نصف كوب من الملح.

تدليك البط جيدا باستعمال الملح.

يتم غسل البط جيدا باستعمال الماء الجاري.

بعد ذلك من الممكن أن يتم نقع البط في الماء مع القليل من الخل.

خطوات لتنظيف البط من الريش باستخدام الردة

الردة تعتبر من أقوى المكونات الطبيعية والتي لها القدرة على الإزالة التامة للريش وتخليص الجلد منه وهذا باتباع ما يلي

أحضري البطة وقومي بفرك الجلد لها باستعمال الردة.

تجدي أن الريش يكون سهل الانتزاع.

اغسلي البطة بشكل جيد وانقعيها بالماء والليمون والملح.

تنظيف البط من الزفارة باستخدام الليمون

حيث أن يساعد الليمون بشكل كبير في التخلص من زفارة البط فقومي بعصر ليمونة علي البط وافركي بيها الليمون ثم قومي بنقعها في الماء واترك لمدة نصف ساعة ثم قومي بغسل البط بالماء وسوف تجدين إزالة رائحة الزفارة نهائيا من البط ثم تتم عملية التسوية