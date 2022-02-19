هتعمليها كل يوم.. الجبنة القريش في البيت بكيلو حليب هتعملي 2 كيلو جبنة بطعم أحلي من الجاهز

يمكن من خلال كيلو واحد من الحليب إعداد عشرات الانواع من الجبن لأن الحليب هو المكون الأساسي لمعظم الأجبان المطبوخة التي نحصل عليها من الأسواق ولكن هناك جبن طبيعي يتم الحصول عليها من خلال الحليب الطازج الخام فقط مع بعض الإضافات البسيطة وهو جبن القريش ‏وخلال هذا المقال سنتحدث عن العديد من المكونات التي يمكن من خلالها الحصول على الجبن القريش وطريقة إعداد هذا الجبن في المنزل ‏باستخدام الحليب الطازج وبعض المكونات الأخرى التي تجعل هذا الجبن النكهة الخاصة به.

مكونات طريقة عمل الجبنه القريش في المنزل بكيلو من الحليب

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حتى نستطيع الحصول على الأجبان الطازجة نحتاج إلى بعض المكونات التي يمكن من خلالها إعداد هذا الجمال والمقادير لابد أن تكون مضبوطة حتى نحصل على النتيجة المثالية وهذه المقادير هي:

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كيلو من حليب البقر الطازج كامل الدسم

ملعقة صغيرة من الملح

ملعقة كبيرة من الخل الأبيض

طريقة عمل الجبنه القريش في المنزل بكيلو من الحليب

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فيما يلي سنتحدث عن طريقة إعداد الجبنه القريش وهو أحد الأجبان الصحية التي يمكن الاعتماد عليها للحصول على العناصر الغذائية المهمة في منتجات الألبان وذلك لأنها لا تحتوي على كمية كبيرة من الدهون أو أي مكونات أخرى إدارة وخلال هذه الفقرة سنتحدث عن طريقة إعداد الجبنه القريش في المنزل وهذه الطريقة هي:

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نحضر لتر من الحليب طازج كامل الدسم ‏نضع هذا الحليب على النار حتى يغلي ونستمر في التحريك الحليب باستخدام ملعقة خشبية.

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‏ بعد ذلك نضيف ملعقة من الخل الأبيض ملعقة صغيرة من الملح ونبدأ في تحريك هذه المكونات.

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‏ في الخطوة التالية ‏لنترك الحليب لمدة ‏طويلة إلى حد ما .

بعد ذلك نعود نجد أن هناك بعض قطع الجبن التي تجمعت على سطح الحليب من الخارج.

نقوم ‏بجمع هذه الجبن ‏داخل كيس بلاستيك حتى يتم تخزين هذا الجبن في الثلاجة لفترة طويلة حتى يكون جاهز للاستخدام بعد ذلك يتم تقطيع هذا الجبنه إضافة له بعض التوابل حتى يتم تقديمه على وجبة الإفطار.

بمكن عمل الجبنة القريش في المنزل باستخدم الحليب تستطيعين عمل ٢ كيلو جبن قريش فهي من ألذ انواع الجبن التي يمكنه تناولها مع الاكلات ويمكن تناولها بالبيض أيضا وهي من مكونات إقتصادية ويمكن عمل الجبنة الرومي أيضا من مكونات موجودة في مطبخك باستخدام الحليب يعكس جبن رومي أصلي ولن تحتاج إلي شع