سر محلات الطورشي.. ملعقة واحدة ضعيها على مخلل الخيار هيبقي مقرمش ومشطشط لحد آخر واحدة

المخللات احد المقبلات التي ‏يعتمد عليها بشكل كبير على السفرة وأصبحت الآن من المكونات الأساسية للسفره التي لا يمكن الاستغناء عنها كما ظهرت العديد من الطرق و الإبداعات التي يمكن الاعتماد عليها حتى نحصل على الطعم الذيذ من خلال اعداد المخللات ‏وهناك أحد أنواع المخللات اللذيذة ‏الذي يتم تقديم في المطعم يقول له طعم جميل ومختلف وهو الخيار المخلل الذي يكون مقرمش ولذيذ وهناك طريقة سحرية يمكن استخدامها للحصول على نفس الطعم الخيار الموجود في المطاعم خلال هذا المقال سنتحدث عن مكونات إعداد خيار المطاعم والطريقه التي نحتاج إليها حتى يكون هذا الخيار جاهز.

مكونات طريقة عمل الخيار المخلل بتاع المطاعم

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فيما يلي سنتحدث عن الطريقة التي نحتاج إليها حتى نستطيع إعداد خيار المطاعم الذي له طعم مميز ولذيذ ونتحدث عن المكونات التي نحتاج إليها وهذه المكونات هي:

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ثلاث ملاعق كبيرة من الملح

خمس فصوص من الثوم المفروم

كيلو من الخيار هذا الحبة الطويلة

برطمان من الزجاج

ملعقة من عصير الليمون

طريقة عمل الخيار المخلل بتاع المطاعم

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يتميز هذا الخيار في طريقة إعداده ‏انه لا يحتاج إلى الكثير من الوقت اثنا التخزين الخير حتى يكون جاهز كما أنه أيضا لا يحتاج إلى الكثير من المكونات وجميع المكونات التي يتم إعداد الخيار بها مكونات طبيعية موجودة لدينا في المنزل ‏وطريقة إعداد الخيار هي:

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نضع حبات الخيار الذي له حبة طويلة داخل البرطمان الزجاجي ونبدأ في ترتيب حبيت الخيال بشكل مناسب بعد ذلك نسكب عليه الماء حتى الأعلى ونضيف الملح.

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‏ ندى بعد ذلك الثوم المفروم عصير الليمون ويمكن إضافة بعض الأعشاب والتوابل الأخرى التي نرغب في ظهور رائحتها مع الخيار بعد ذلك نغلق البرطمان جيدا ونضع البرطمان داخل الثلاجة.

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‏ يبقى الخيار داخل الثلاجة لمدة أسبوع تقريبا حتى يكون جاهز للاستخدام لذلك هو لا يستغرق وقتا طويلا كما أنه يصبح له طعم لذيذ مقرمش مثل طعم الخيار الذي نحصل عليه عندما نقوم بشراء مخللات من مطاعم الوجبات السريعة

مخلل الخيار الطورشي من أكثر المقبلات يحب تناولها الجميع في البيت مع الاكلات فهو ذات مذاق لذيذ وشهي ويمكن عمل مخلل الخيار بسهولة مثل محلات الطورشي عن طريقة تخليل الخيار ووضع ملعقة من الليمون مع ملعقة من الملح وهذه الخلطة تساعد في جعل الخيار مقرمش ومشطشط مثل المحلات وطعمه رائع يمكن تجربه هذا المخلل ولن تشتري مره أخري