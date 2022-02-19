أسهل طريقة لتحضير صوص الشوكولاته الاقتصادي اللامع بدون كريمه وبدون زبدة

صوص الشوكولاتة بدون كريمة وبدون زبدة تستطيعين تحضيره خلال 5 دقائق فقط، هناك العديد من الطرق و الوصفات لتحضير صوص الشوكولاته، حيث أصبح هذا الصوص من أكثر الصوصات التي يتم استخدامها في تزيين الحلويات و الكيك كما أنه أصبح يستخدم في تزيين المشروبات الساخنة و البسكويت، لهذا تحرص كافة الأمهات على شرائه من الخارج وأصبح الجاهز مكلف الثمن جداً، ولذلك تبحث الأمهات عن طريقة تحضيره من المنزل و لهذا حرصنا على تقديم طريقة سهلة وبسيطة لا تحتاج أدوات كثيرة أو مكونات غالية الثمن.

مقادير صوص الشوكولاتة

تعد هذه الطريقة من أسرع الطرق التي يمكن أن تحضيري بها صوص الشوكولاتة، مكوناته بسيطة لا تحتاج إضافة كريمة أو زبدة كما لا يحتاج شوكولاتة، مكوناته هي:

نصف كوب من السكر.

ربع كوب من الكاكاو.

نصف كوب من الحليب.

2 ملعقة كبيرة من القشطة البلدي ( اختياري).

ربع كوب من الزيت.

ملعقة من الفانيليا.

طريقة تحضير صوص الشوكولاتة

بعد أن قدمنا لكم مكونات تحضير صوص الشوكولاتة وشاهدنا كم أنها اقتصادية وغير مكلفة على الإطلاق، سنقدم لكم طريقة تحضيره حيث أنه من الطرق السريعة جدًا لا يأخذ أكثر من 5 دقائق فقط، وطريقة تحضيره هي: