نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسهل طريقة لتحضير صوص الشوكولاته الاقتصادي اللامع بدون كريمه وبدون زبدة في المقال التالي
صوص الشوكولاتة بدون كريمة وبدون زبدة تستطيعين تحضيره خلال 5 دقائق فقط، هناك العديد من الطرق و الوصفات لتحضير صوص الشوكولاته، حيث أصبح هذا الصوص من أكثر الصوصات التي يتم استخدامها في تزيين الحلويات و الكيك كما أنه أصبح يستخدم في تزيين المشروبات الساخنة و البسكويت، لهذا تحرص كافة الأمهات على شرائه من الخارج وأصبح الجاهز مكلف الثمن جداً، ولذلك تبحث الأمهات عن طريقة تحضيره من المنزل و لهذا حرصنا على تقديم طريقة سهلة وبسيطة لا تحتاج أدوات كثيرة أو مكونات غالية الثمن.
مقادير صوص الشوكولاتة
تعد هذه الطريقة من أسرع الطرق التي يمكن أن تحضيري بها صوص الشوكولاتة، مكوناته بسيطة لا تحتاج إضافة كريمة أو زبدة كما لا يحتاج شوكولاتة، مكوناته هي:
- نصف كوب من السكر.
- ربع كوب من الكاكاو.
- نصف كوب من الحليب.
- 2 ملعقة كبيرة من القشطة البلدي ( اختياري).
- ربع كوب من الزيت.
- ملعقة من الفانيليا.
طريقة تحضير صوص الشوكولاتة
بعد أن قدمنا لكم مكونات تحضير صوص الشوكولاتة وشاهدنا كم أنها اقتصادية وغير مكلفة على الإطلاق، سنقدم لكم طريقة تحضيره حيث أنه من الطرق السريعة جدًا لا يأخذ أكثر من 5 دقائق فقط، وطريقة تحضيره هي:
- لابد من اختيار نوع جيد من الكاكاو لأن هذا يفرق في الطعم.
- قومي بوضع الحليب و الماء والسكر في الخلاط الكهربائي.
- بعد ذلك نقوم بضربهم جيدًا حتى يذوب السكر.
- ثم نقوم باضافة الكاكاو بالتدريج معلقة بمعلقة مع الاستمرار في الضرب.
- بعد ذلك نضيف الكريم شانتيه ويمكن الاستغناء عنها لكى تعزز من طعم صوص الشوكولاتة.
- ثم نقوم بإضافة الزيت على الخليط على شكل خيط رفيع مع الضرب المستمر حتى تحصلين على قوام كريمي مثل الجاهز.
- يمكنك الآن إضافة النكهة المفضلة مثل المكسرات المجروشة أو الفول السوداني المجروش كما تفضلين.
- ثم نقوم بوضع الصوص في برطمان محكم الغلق ولابد من الاحتفاظ به في الثلاجة.
- يمكنك الإحتفاظ به لمدة 15 يوم في الثلاجة.
- تستطيع استخدام صوص الشوكولاتة لتزيين الكيك أو الحلويات أو البسكويت و يمكنك وضعها على التوست و تناولها بالصحة والهنا.
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