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عمر شويل - جدة طريقة تحضير بسكويت العشر دقائق بالخطوات مقرمش و جميل و سهل التحضير - ثقفني
بسكويت العشر دقائق من أنواع المقرمشات التي يقبل على تناولها الكثير من أفراد الأسرة، ويعتبر من الأنواع التي تحضر بطريقة سريعة جدا، وهو من أنواع البسكويت المنتشرة جدا في أنحاء العالم، كما والكثير من الأمهات تسعى لعمله في المنزل، لأنه يعتبر وجبة إفطار سريعة وخفيفة، لذلك نقدم لكم طريقة عمله من خلال مقالنا هذا.
طريقة عمل البسكويت العشر دقائق
من خلال المكونات التالية سوف نحصل على بسكويت لذيذ مقرمش يعشقه الكبار والصغار، وتتمثل مكوناته في الآتي:
- ثلاثة أكواب من الدقيق الأبيض المنخول.
- ربع كوب من النشا.
- نصف ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.
- ربع ملعقة صغيرة من الملح.
- عدد 2 بيضة.
- 2 ونصف ملعقة صغيرة من الفانيليا السائلة.
- كوب من الزبدة بدرجة حرارة الغرفة.
- كوب وربع من السكر الناعم.
- ملعقتين سكر خشن وثلاث ملاعق زبيب لتزين البسكويت.
طريقة التحضير
من خلال هذه الخطوات سوف نقدم لكم عمل البسكويت العشر دقائق بسرعة رهيبة؛ حيث أنه من الأنواع التي يقبل عليها الكثير من الأشخاص، ويتم عمله من خلال ما يلي:
- يتم تسخين الفرن مسبقا على درجة حرارة 180 درجة مئوية.
- بعد ذلك يتم إحضار وعاء عميق ونضع به كلا من الدقيق والنشا والملح والبيكنج بودر ويقلب المكونات جيدا.
- نحضر الخلاط الكهربائي ونضع به الزبدة مع السكر ثم يتم تشغيل الخلاط لمدة ثلاث دقائق على سرعة متوسطة.
- نقوم بإضافة البيض تدريجيا مع الخلط المستمر ثم الفانيليا السائلة، ونستمر في الخلط بسرعة متوسطة حتى يتجانس الخليط.
- بعد ذلك نقوم بإضافة الدقيق والنشا ويتم تشغيل الخلاط على سرعة منخفضة، ونستمر في الخلط حتى نحصل على عجينة ناعمة وطرية.
- يتم وضعه في صينية للفرن المسخن مسبقا حتى يتم الحصول على لون ذهبي رائع.
- نخرج البسكويت من الفرن ونضع الصينية على الرف الاوسط ليبرد قليلا.
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