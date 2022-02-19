طريقة تحضير البيتزا علي الطريقة الإيطالية المقرمشة الجميلة بالتفصيل

تعتبر البيتزا من ألذ المعجنات، فهي ذات أصل إيطالي حيث تعتبر أكلة شهيرة جدا في إيطاليا، وتتوفر البيتزا بأشكال كثيرة جدا وبأطعمة متنوعة، فهي أكلة محببة عند الكثير وخاصة الأطفال، كما أنها سهلة التحضير وتليق بأن تكون وجبة غداء أو عشاء، وتقوم ربة المنزل بالبحث عن طريقة سهلة لعمل البيتزا بداية من العجينة وحتى الحشوة بطريقة سهلة.

طريقة عمل البيتزا في المنزل

مكونات العجينة

نصف كيلو من الدقيق.

ملعقة كبيرة خميرة فورية.

ملعقة كبيرة سكر.

ثلاث ملاعق من الزيت.

رشة ملح.

ملعقتين من الحليب السائل.

ماء دافئ.

طريقة تحضير العجينة

في إناء نقوم بوضع الدقيق والملح والخميرة والسكر ونقلبهم جيداً.

بعد ذلك نضيف ملعقتين الحليب، ثم نبدأ بوضع الماء الدافئ بالتدريج حتى تتكون عجينة لينة.

نضع بعد ذلك ثلاث ملاعق الزيت ونقوم بلم العجينة.

نغطي الإناء بعد ذلك ونقوم بتركه في منطقة دافئة لمدة ساعة لكي تصبح العجينة مختمرة.

طريقة عمل بيتزا السي فود

المكونات:

نصف كيلو من الجمبري المتبل.

ثمرتين من الفلفل الشرائح.

نصف كوب من الزيتون المقطع.

ثمرتين بصل مقطع.

حبتين من الطماطم.

ثلاث ملاعق من صوص البيتزا.

كوب من الجبنة الموتزريلا.

لتحضير صوص البيتزا:

في حلة نضع زيت نباتي أو زيت زيتون ثم نضع بصلة مبشورة ونقلبها حتى يتغير لونها.

نضع بعدها فصين ثوم مفروم وحتى تخرج رائحته نضيف كوبين عصير طماطم وملعقتين صلصة جاهزة.

نضع ملح وفلفل أسود وزعتر ونقلب ونتركها حتى تتكاثف ويثقل قو

طريقة التحضير: