ضعي ملعقة فازلين على الملح ستجعلك كأنك في سن 20 مهما كان عمرك 70 بشرة بيضاء بدون تجاعيد أو هالات

الفازلين من المواد التي تستخدم في العناية بالبشرة بشكل كبير بسس فوائده المتعددة للبشرة حيث يعمل على ترطيب البشرة ويساعد في تبيض البشرة ايضا, ويمكن استخدامه مع الملح في تبيض البشرة وشد الجلد وجعل الجلد اكثر نضارة, ودائما ما نجد السيدات يبحثن عن وصفة طبيعية لتبيض البشرة وجعل شكل البشرة يبدو اصغر واكثر حيوية, ولذلك سنوضح خلال هذا المقال طريقة عمل وصفة الفازلين مع الملح وكيفية استخدامها للبشرة بشكل صحيح للتخلص من كل عيوب البشرة وتفتيح البشرة بشكل فوري والتخلص من التجاعيد.

كيفية عمل وصفة الفازلين والملح لتبيض البشرة بشكل فوري

الفازلين من المواد التي تساعد في شد الجلد والتخلص من التجاعيد والخطوط الرفيعة التي تحدث مع التقدم في السن كما يعمل على تفتيح البشرة بشكل فعال ويساعد في علاج اثار الحبوب والتخلص من مشكلة المسام الواسعة في البشرة وتعد وصفة الفازلين والملح من اقوي الخلطات الطبيعية التي تعمل على تبيض البشرة ويمكن تحضير هذه الخلطة كالتالي:-

يتم وضع معلقة من الفازلين المذاب مع معلقة من الملح ويقلب كل منهم معا.

يضاف على الخليط معلقة من الحليب المجفف ومعلقة من الترمس المطحون.

تقلب كل المكونات معا ويوضع معلقة من ماء الزهر وتقلب وتوضع الخلطة على البشرة.

تترك الخلطة على البشرة ربع ساعة وبحركات دائرية يتم فركها حتى يتم ازالتها من البشرة وبعد ذلك يتم غسل البشرة جيدا.

خلطة الفازلين والكركم لتفتيح البشرة

الفازلين مع الكركم خلطة تساعد في التخلص من اسمرار البشرة وتحمي البشرة من اشعة الشمس الضارة وتساعد في علاج الحبوب والتخلص من البقع الداكنة وتشد البشرة, وتعمل هذه الخلطة على تجديد خلايا الجلد وبالتالي تبدو البشرة أصغر, ويتم خلط معلقة من الكركم مع معلقة من الفازلين ومعلقتين من الحليب وتقلب كل المكونات حتى تتجانس وبعد ذلك توضع على البشرة حتى تجف ويتم شطف البشرة ويتم تمرير قطعة من الثلج على الجلد وبعد ذلك يتم ترطيب البشرة بمرطب طبي مناسب.