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عمر شويل - جدة طريقة تحضير كيكة البسكويت الباردة فى دقايق تكون جاهزة طريقة جديدة و سهلة - ثقفني
كيكة البسكويت الباردة هي من ألذ الحلويات، فهي من الحلويات سهلة وسريعة في التحضير، ويتم تقديمها في المناسبات وأعياد الميلاد، لطعمها الشهي واللذيذ والذي لا يقاوم، وتناسب فصل الصيف كونها باردة كما أنها من الكيكات الخفيفة والسريعة في الهضم، ويحبها الكبار والصغار خاصةً لاحتوائها على البسكويت والشوكولاتة والجبن الكيري التي يعشقها الأطفال.
طريقة عمل كيكة البسكويت الباردة
نقدم لكِ سيدتي خطوة بخطوة طريقة تحضير كيكة البسكويت الباردة بخطوات سهلة وبسيطة، وكيكة البسكويت تتكون من طبقتين يتم تحضير كل طبقة على حدا، وهي كالآتي: –
المقادير المطلوبة للطبقة الأولى:
- 2 كوب من البسكويت السادة.
- 1 كوب ونصف سكر أبيض.
- 4 ملعقة صغيرة من الكاكاو الخام.
- ½ ملعقة كبيرة بكينج بودر.
- 1 حبة من البيض.
المقادير المطلوبة للطبقة الثانية:
- 1 علبة حليب مكثف.
- 1 علبة من القشطة.
- 8 قطع من الجبن الكيري.
- 6 ملعقة صغيرة صوص شوكولاتة.
طريقة تحضير كيكة البسكويت
- حيث أنه لا بد أن تقومي بتفتيت البسكويت أولًا حتى يصبح ناعمًا.
- والخطوة التالية هي أن قومي بخفق السكر والكاكاو والبكينج بودر والبيض بالمضرب الكهربائي أو الخلاط حتى تحصلين على قوام متجانس.
- قومي بإضافة السكر إلى الخليط واخلطي مرة أخرى.
- احضري القالب الخاص بالكيك وقومي بصب الخليط به.
- قومي بإشعال الفرن على درجة حرارة 180 ثم قومي بإدخال الصينية الفرن حتى تصبح ناضجة.
- قومي بتحضير الطبقة الثانية احضري القشطة والحليب المكثف والجبن الكيري وقومي بخلطهم في الخلاط الكهربائي حتى تحصلين على قوام متجانس.
- اخرجي الكيكة وضيفي إليها الخليط وقومي بتسويته ثم ادخليها الفرن مرة أخرى لمدة 10 دقائق.
- اخرجي الكيكة واتركيها حتى تبرد ثم قومي بدهنها بصوص الشوكولاتة وادخليها الثلاجة لمدة أربع إلى خمس ساعات ويفضل ليلة كاملة.
- قومي بتقطيعها وتقديمها وبالهنا والشفا.
- كعكة الكوكيز المثلجة هي من أشهى الحلويات لأنها حلوى سهلة وسريعة التحضير ، ونكهتها اللذيذة واللذيذة التي لا تقاوم تُقدم في العديد من المناسبات وأعياد الميلاد. البسكويت والشوكولاتة وجبنة كيري التي يحبها الأطفال.
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