نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بدون أي مواد كيميائية.. بملعقة حناء تخلصي من شيب الشعر المبكر نهائيا بدون رجوعة مرة أخرى في المقال التالي

عمر شويل - جدة القضاء على الشيب بالحناء، من الطرق المعروفة التي يعتمدها جميع أصحاب الشعر الأبيض سواء المبكر أو الناتج عن التقدم في السن هو استخدام الصبغات الكيميائية، لكن هذه الطريقة إن كانت تغطي اللون الأبيض إلا أنها في المقابل تسبب الكثير من الأضرار للشعر، ومن هذه الأضرار التقصف والجفاف والتساقط وفي بعض الأحيان تزداد نسبة اللون الأبيض في الشعر، لذلك يجب الابتعاد عن هذا الحل نهائياً واستبداله بمادة طبيعية وفعالة في تغطية اللون الأبيض وليس لها أي أضرار على الشعر، هذه المادة هي الحناء التي يمكن استخدامها بأكثر من طريقة وإدخالها مع بعض الخلطات:

القضاء على الشيب بالحناء

في هذه الوصفة نقوم نخلط ربع كوب من الحناء البودرة مع القليل من الماء بالتدريج حتى نحصل على خليط كريمي، نترك الخليط ليلة كاملة ثم نضيف له حبة متوسطة من الموز المهروس ونخلط جيداً، ثم نقوم بتنظيف الشعر بالماء والشامبو الطبي ثم نوزع الخليط السابق على كامل الشعر ونتركه لمدة ربع ساعة، بعد ذلك نغسل الشعر بالماء الفاتر ونكرر هذه الطريقة مرة كل أسبوع.

القضاء على الشيب بالقهوة

نخلط ملعقة كبيرة من عصير الليمون مع ملعقة كبيرة من القهوة العربية، ثم نضيف خمسة ملاعق من الحناء البودرة وربع كوب من خل التفاح، نضيف ماء فاتر إلى المكونات السابقة بالتدريج مع التقليب المستمر حتى نحصل على خليط كريمي، نوزع الخليط على الشعر بالكامل ونتركه لمدة خمس ساعات ثم نغسل الشعر بالماء والشامبو الطبي ونكرر ه1ه الطريقة مرتين في الشهر.

الكركم للقضاء على الشيب

في هذه الوصفة نقوم بخلط كوب من الحناء البودرة مع ربع كوب من الكركم البودرة وملعقة كبيرة من الخل، نضيف ماء دافئ إلى الخيط بالتدريج مع التقليب المستمر حتى نحصل على خليط كريمي متجانس، نغطي الخليط ونتركه لمدة ثلاث ساعات، نضيف عصير حبتان من الليمون إلى الخليط ونخلط جيداً، نوزع الخليط على الشعر ونتركه لمدة أربع ساعات ثم نغسله بالماء الفاتر والشامبو الطبي، نكرر هذه الطريقة مرة أو مرتين في الشهر الواحد.