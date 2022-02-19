أسهل طريقة لتحضير البطاطا بالبشاميل أحلى حلوى شتوية سريعة و خفيفة ومغذية

طريقة عمل البطاطا بالبشاميل من أكثر الوصفات الشتوية السريعة و الاقتصادية التي يمكن أن تحضيرها لابنائك في فصل الشتاء في هذا الجو البارد سوف تمدهم هذه الحلوى بالطاقة و الحيوية كما تساعدهم على التركيز و تقوية الذاكرة وهذا لأن حلوى البطاطا بالبشاميل من الحلويات الاقتصادية التي تحتوي على قيم غذائية كبيرة البطاطا من النشويات المليئة بالفوائد، و هناك العديد من الطرق لعمل البطاطا منها الحلو و المالح سواء بالشوي أو بالطبخ، سنقدم لكم طريقة تحضير البطاطا بالبشاميل هذه الوصفة اللذيذة جداً و الشهية التي يفضلها جميع الأشخاص كما أنها لعشاق الصوص الأبيض.

مكونات البطاطا بالبشاميل

هذه الطريقة للبطاطا من الطرق الاقتصادية التي تتكون من مكونات بسيطة جدًا وهي:

2 كيلو من البطاطا.

كيلو من اللبن.

كوب من السكر.

4 معالق كبار من الدقيق.

6 معالق كبيرة من الزبدة ويمكن استبدالها بالسمن.

2 باكيت من الفانيليا.

نصف كوب من القشطة البلدي.

طريقة تحضير البطاطا بالبشاميل

في البداية نقوم بتقشير البطاطا ثم نقوم بتنظيفها بالماء و الفرشاة لكى تتخلصي من الأوساخ.

بعد ذلك نقوم بتقطيعها الى حلقات رفيعة.

نأتي بوعاء كبير و نقوم بوضع حلقات البطاطا و نضيف عليها نصف كوب من السكر ونضيف كوب من الماء.

نقوم بوضع الإناء على نار متوسطة ونتركها حتى تستوي البطاطا تماماً.

ثم نقوم بهرس البطاطا بعد تسويتها.

طريقة البشاميل