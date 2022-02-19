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عمر شويل - جدة طريقة عمل اللانشون البيتي الاقتصادي بدون اضافة لحوم مثل الجاهز بمكونات اقتصادية - ثقفني
طريقة عمل اللانشون البيتى هذا ما سأقدمه لكم من خلال هذا المقال، مع عودة المدارس الترم الثاني ويكثر البحث كثيرًا من خلال الأمهات عن طرق تحضير المقبلات و المصنوعات التي يفضلها الأبناء في سندوتشات المدرسة مثل الجبن المختلفة مثل الكريمي و الرومي و اللانشون و غيرهم من الأنواع، و سنقدم لكم اليوم طريقة تحضير اللانشون البيتي بمكونات اقتصادية و متوفرة في كافة المنازل كما أنها غير مكلفة و ستحصلين على لانشون مثل الجاهز.
مقادير اللانشون البيتي
حرصنا على تقديم طريقة اقتصادية وموفرة في تحضير اللانشون من المنزل، المكونات هي:
- 5 حبات من البيض.
- 4 قطع من الجبنة المثلثات.
- 3 مكعب مرقة لحمة أو مرقة دجاج.
- ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.
- 3 فصوص من الثوم.
- ملعقة صغيرة من البابريكا.
- معلقة صغيرة من البصل البودر.
- 3 حبهان مطحون.
- كوب من الدقيق.
- نصف كوب من الزيت.
- لون طعام أحمر.
طريقة تحضير اللانشون البيتي
- في البداية قم بوضع البيض و الزيت في الخلاط الكهربائي.
- قومي بضربهم جيدًا حتى يختلط البيض مع الزيت ويبدأ يتغير لونه.
- بعد ذلك قومي بإضافة مكعبات مرقة الدجاج و الجبنة المثلثات و استمري في ضرب هذه المكونات جيدًا لكي يختلط.
- ثم نقوم بإضافة فصوص الثوم على الخليط ونقوم بضربه مع المكونات.
- نضيف لون الطعام و البابركيا و الفلفل الأسود و البصل البودر على الخليط مع الضرب المستمر.
- بالتدريج نقوم بإضافة الدقيق معلقة بمعلقة مع الضرب المستمر لكي لا يحدث تكتلات في الخليط.
- بعد أن يمتزج المكونات مع بعضهم نوقف ضرب.
- يمكنك إضافة حبات الفلفل الأسود الصحيح مثل الجاهز أو إضافة شرائح الزيتون.
- بعد ذلك نأتي بكيس بلاستيك أو نايلون و نسكب خليط اللانشون البيتي بداخله و نفرغ الهواء من داخله.
- نقوم يتشكل الكيس على شكل اسطواني، ونقوم بلفه بورق المونيوم.
- بعد ذلك نضع إناء على النار و نملأ منتصفه بالماء على نار متوسطة حتى الغليان.
- نقوم بوضع اللانشون في الماء ونغطي عليه و نتركه لمدة ساعة حتى يتم تسويته.
- نرفعه من على النار ونتركه حتى يبرد ويمكن وضعه في الثلاجة حتى نتأكد أنه أصبح بارد.
- بعد ذلك نقوم بتقطيعه إلى شرائح رفيعة ثم تقدم للطعام بالصحة والهنا.
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