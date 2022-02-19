صحة

طريقة عمل اللانشون البيتي الاقتصادي بدون اضافة لحوم مثل الجاهز بمكونات اقتصادية

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عمر شويل - جدة طريقة عمل اللانشون البيتي الاقتصادي بدون اضافة لحوم مثل الجاهز بمكونات اقتصادية - ثقفني

طريقة عمل اللانشون البيتى هذا ما سأقدمه لكم من خلال هذا المقال، مع عودة المدارس الترم الثاني ويكثر البحث كثيرًا من خلال الأمهات عن طرق تحضير المقبلات و المصنوعات التي يفضلها الأبناء في سندوتشات المدرسة مثل الجبن المختلفة مثل الكريمي و الرومي و اللانشون و غيرهم من الأنواع، و سنقدم لكم اليوم طريقة تحضير اللانشون البيتي بمكونات اقتصادية و متوفرة في كافة المنازل كما أنها غير مكلفة و ستحصلين على لانشون مثل الجاهز.

مقادير اللانشون البيتي 

حرصنا على تقديم طريقة اقتصادية وموفرة في تحضير اللانشون من المنزل، المكونات هي:

  • 5 حبات من البيض.
  • 4 قطع من الجبنة المثلثات.
  • 3 مكعب مرقة لحمة أو مرقة دجاج.
  • ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.
  • 3 فصوص من الثوم.
  • ملعقة صغيرة من البابريكا.
  • معلقة صغيرة من البصل البودر.
  • 3 حبهان مطحون.
  • كوب من الدقيق.
  • نصف كوب من الزيت.
  • لون طعام أحمر.

طريقة تحضير اللانشون البيتي 

  • في البداية قم بوضع البيض و الزيت في الخلاط الكهربائي.
  • قومي بضربهم جيدًا حتى يختلط البيض مع الزيت ويبدأ يتغير لونه.
  • بعد ذلك قومي بإضافة مكعبات مرقة الدجاج و الجبنة المثلثات و استمري في ضرب هذه المكونات جيدًا لكي يختلط.
  • ثم نقوم بإضافة فصوص الثوم على الخليط ونقوم بضربه مع المكونات.
  • نضيف لون الطعام و البابركيا و الفلفل الأسود و البصل البودر على الخليط مع الضرب المستمر.
  • بالتدريج نقوم بإضافة الدقيق معلقة بمعلقة مع الضرب المستمر لكي لا يحدث تكتلات في الخليط.
  • بعد أن يمتزج المكونات مع بعضهم نوقف ضرب.
  • يمكنك إضافة حبات الفلفل الأسود الصحيح مثل الجاهز أو إضافة شرائح الزيتون.
  • بعد ذلك نأتي بكيس بلاستيك أو نايلون و نسكب خليط اللانشون البيتي بداخله و نفرغ الهواء من داخله.
  • نقوم يتشكل الكيس على شكل اسطواني، ونقوم بلفه بورق المونيوم.
  • بعد ذلك نضع إناء على النار و نملأ منتصفه بالماء على نار متوسطة حتى الغليان.
  • نقوم بوضع اللانشون في الماء ونغطي عليه و نتركه لمدة ساعة حتى يتم تسويته.
  • نرفعه من على النار ونتركه حتى يبرد ويمكن وضعه في الثلاجة حتى نتأكد أنه أصبح بارد.
  • بعد ذلك نقوم بتقطيعه إلى شرائح رفيعة ثم تقدم للطعام بالصحة والهنا.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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