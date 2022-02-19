طريقة عمل اللانشون البيتي الاقتصادي بدون اضافة لحوم مثل الجاهز بمكونات اقتصادية

طريقة عمل اللانشون البيتى هذا ما سأقدمه لكم من خلال هذا المقال، مع عودة المدارس الترم الثاني ويكثر البحث كثيرًا من خلال الأمهات عن طرق تحضير المقبلات و المصنوعات التي يفضلها الأبناء في سندوتشات المدرسة مثل الجبن المختلفة مثل الكريمي و الرومي و اللانشون و غيرهم من الأنواع، و سنقدم لكم اليوم طريقة تحضير اللانشون البيتي بمكونات اقتصادية و متوفرة في كافة المنازل كما أنها غير مكلفة و ستحصلين على لانشون مثل الجاهز.

مقادير اللانشون البيتي

حرصنا على تقديم طريقة اقتصادية وموفرة في تحضير اللانشون من المنزل، المكونات هي:

5 حبات من البيض.

4 قطع من الجبنة المثلثات.

3 مكعب مرقة لحمة أو مرقة دجاج.

ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

3 فصوص من الثوم.

ملعقة صغيرة من البابريكا.

معلقة صغيرة من البصل البودر.

3 حبهان مطحون.

كوب من الدقيق.

نصف كوب من الزيت.

لون طعام أحمر.

طريقة تحضير اللانشون البيتي