أفضل مكون ضعيه في كيكة الكاكاو الخام حتى تكون هشة وطرية ونسبة الشوكولاته مضبوطة

نقدم لكم أفضل مكون ضعيه في كيكة الكاكاو الخام، حيث يعشق الكثير من الأطفال كيكة الكاكاو الخام، وذلك لان طعمها قريب من الشكولاتة الشهية التي يعشقها جميع الأطفال بجانب المبار والصغار ويتم إعداد الكيكة بمكونات سهلة للغاية يمكن أن توجد في كل منزل وسوف نوضح المكونات اللازمة لعمل الكيكة إلى جانب طريقة تحضيرها ووقت إعدادها من خلال هذا المقال.

أفضل مكون ضعيه في كيكة الكاكاو الخام

تقوم ربات المنازل بعمل الكيكة بشكل دائم وذلك لأنها تحتوي على كثير من العناصر المغذية مثل اللبن والبيض فجميع هذه العناصر مليئة بالكالسيوم إلى جانب الكاكاو وما به من فيتامينات لذلك سوف نقوم بإعداد كيكة الكاو من خلال الاسطر القادمة.

مكونات عمل كيكة الكاكاو الخام

٦ بيض.

٢ونصف كوب دقيق.

كوب ونصف سكر.

كوب حليب.

نصف كوب زيت.

نصف كوب كاكاو.

فانيليا.

بيكنج بودر.

٢ ملعقة خل.

ذرة ملح وهذا هو المكون الهام.

طريقة تحضير كيكة الكاكاو الخام

بعد أن تعرفنا على مكونات كيكة الكاكاو الخام سوف نتعرف الآن على خطوات إعدادها من خلال النقاط التالية:

طريقة التحضير: