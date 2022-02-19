أفضل مكون ضعيه في كيكة الكاكاو الخام حتى تكون هشة وطرية ونسبة الشوكولاته مضبوطة

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نقدم لكم أفضل مكون ضعيه في كيكة الكاكاو الخام، حيث يعشق الكثير من الأطفال كيكة الكاكاو الخام، وذلك لان طعمها قريب من الشكولاتة الشهية التي يعشقها جميع الأطفال بجانب المبار والصغار ويتم إعداد الكيكة بمكونات سهلة للغاية يمكن أن توجد في كل منزل وسوف نوضح المكونات اللازمة لعمل الكيكة إلى جانب طريقة تحضيرها ووقت إعدادها من خلال هذا المقال.
أفضل مكون ضعيه في كيكة الكاكاو الخام
تقوم ربات المنازل بعمل الكيكة بشكل دائم وذلك لأنها تحتوي على كثير من العناصر المغذية مثل اللبن والبيض فجميع هذه العناصر مليئة بالكالسيوم إلى جانب الكاكاو وما به من فيتامينات لذلك سوف نقوم بإعداد كيكة الكاو من خلال الاسطر القادمة.
مكونات عمل كيكة الكاكاو الخام
- ٦ بيض.
- ٢ونصف كوب دقيق.
- كوب ونصف سكر.
- كوب حليب.
- نصف كوب زيت.
- نصف كوب كاكاو.
- فانيليا.
- بيكنج بودر.
- ٢ ملعقة خل.
- ذرة ملح وهذا هو المكون الهام.
طريقة تحضير كيكة الكاكاو الخام
بعد أن تعرفنا على مكونات كيكة الكاكاو الخام سوف نتعرف الآن على خطوات إعدادها من خلال النقاط التالية:
طريقة التحضير:
- نحضر وعاء عميق ونقوم بوضع السكر والزيت ونخفقهم جيدا بواسطة المضرب الكهربائي حتى يصبح القوام كريمي ويمكن استبدال الزيت بالزبدة.
- بعد ذلك نضع البيض مع الفانيليا ونستمر في الخفق القوي.
- نضع اللبن بعد ذلك ونستمر في ضربهم جيدا بواسطة المضرب الكهربائي.
- ونضع الخل مع الخفق.
- في وعاء أخر نقوم بنخل الدقيق مع البيكنج بودر مع الكاكاو وننخل جيدا.
- نضع الدقيق بالتدريج على المكونات السائلة.
- نشغل المضرب الكهربائي مرة أخرى ونقوم بخفق جميع المكونات.
- نحضر ورق الزبدة ونضعه في صينية صغيرة الحجم.
- نقوم بوضع الخليط في الصينية .
- توضع الصينية في الفرن ويجب أن تكون ساخنة على درجة حرارة ١٨٠درجة.
- نتركها في الفرن لمدة نصف ساعة إلى ٤٥ دقيقة دون أن نفتح عليها الفرن ثم بعد ذلك نفتح الفرن ونختبرها بواسطة سكينة.
- عند التأكد من سواها نخرجها من الفرن ونتركها حتى تبرد.
- يمكن أن نزين سطحها بجوز الهند أو الكريمة ويمكن أن نتركها بدون تزيين ويتم تقطيعها وتقديمها في أطباق مسطحة وبالهناء والشفاء وتقدم مع الشاي الساخن.
- وبذلك استطعنا في النهاية إعداد طريقة كيكة الكاكاو وكيفية تحضيرها ويجب أن يتم عملها بهذه الطريقة حتى نحصل على أفضل كيكة .
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